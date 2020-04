«El recorrido es positivo y Uruguay es reconocido internacionalmente por su liderazgo político, su compromiso social y la certeza y la transparencia con que viene enfrentando al coronavirus», afirmó el ministro Javier García, finalizado el encuentro ministerial de este viernes 24. Reiteró la importancia de no salir si no es imprescindible y adelantó que la OPP centralizará los protocolos de acción en dependencias estatales. «La transparencia en la información y la libertad de comunicación y expresión son herramientas fundamentales en el camino que venimos recorriendo con la pandemia del coronavirus y eso nos permite mitigar sus efectos negativos», indicó el titular de Defensa Nacional, Javier García, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, tras el Consejo de Ministros encabezado por el presidente, Luis Lacalle Pou. Detalló que en la reunión participaron ministros, subsecretarios, así como autoridades del Sistema Nacional de Emergencias y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, para coordinar áreas de gestión, realizar una puesta a punto de las medidas y acciones desarrolladas y analizar el trabajo futuro, a fin de concentrar las decisiones que permitan «recorrer correctamente el camino». En ese sentido, comunicó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) centralizará todos los protocolos en las dependencias del Estado, para así contar con una acción coordinada y un camino único de certezas sobre la adaptación a la nueva normalidad. Agregó que que cada medida que se tome para el sector privado será anunciará en su debido momento. «Para ese recorrido del camino que ha sido positivo, debe existir un liderazgo político, algo absolutamente imprescindible para enfrentar las consecuencias de la pandemia. En ese sentido, Uruguay fue señalado como un país con liderazgo, certidumbre y transparencia al enfrentar la situación contra un enemigo biológico», afirmó el jerarca, quien resaltó que el compromiso social fue el correlato de ese liderazgo. «Hay compromiso de la ciudadanía en las decisiones que se tomaron y el futuro depende de las conductas que vayamos asumiendo como sociedad», acotó García. Ejemplificó al decir que las diferentes perillas en que se mueve el Uruguay se basan en el mensaje de que todos aquellos ciudadanos a los que no les sea imprescindible salir se queden en su casa y que los que tengan que salir tomen las precauciones de distanciamiento necesarias. «La Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el complemento de la salud física, mental y social. Aplica también al funcionamiento de la sociedad, enfrentamos estos desafíos en la medida en que podamos cuidar la salud individual y social», ratificó el secretario de Estado. García señaló que muchas decisiones que se tomaron en algunos sectores de la economía fueron autónomas y con compromiso al aislamiento social. «Por lo tanto, en esta nueva normalidad, esas circunstancias que se tomaron en su momento hacen que, con precauciones en algunas áreas, vayamos organizando la nueva dinámica», advirtió.

«No hay cambio de criterio ni con radicalismo ni pasos largos. Hay pasos cortos, bien y científicamente evaluados por el grupo que se instauró hace pocos días y conociendo con certeza cada uno de ellos. Es el criterio que seguimos», destacó el jerarca, quien añadió que el primer informe del grupo de científicos que evaluará el accionar hasta el momento no tardará mucho en darse a conocer.

Consultado por los medios de prensa sobre los pasos a seguir, reiteró que el camino recorrido es alentador, pero que habrá que tener en cuenta el nuevo elemento, que es la proximidad del invierno y las enfermedades estacionales. También aseguró que «nadie puede vivir hacinado de por vida», por lo cual se deberá ir organizando el retorno a la dinámica social, pero sin retroceder, teniendo en cuenta los nuevos factores que se presentan. Con respecto a cómo se distribuirá el gasto en los próximos meses, García dijo: «La familia uruguaya está haciendo un enorme sacrificio, es un golpe duro, social, laboral y económico, y la misión del Gobierno es pasar las mismas circunstancias que vive su gente, no podemos gastar en cosas que no están de acuerdo con lo que la sociedad precisa». El ministro hizo referencia a la situación de cuidado sanitario que se manifiesta en las ciudades de Quaraí y Artigas y aseguró que se procede con una organización interministerial previa. Asimismo, dijo no estar de acuerdo con el levantamiento del vallado de las playas, pero que escapa a su responsabilidad, ya que la medida fue tomada por los Gobiernos departamentales.