Montevideo, 27 may (EFE).- El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó este lunes que su país es «referencia» a nivel regional e internacional en la respuesta al cambio climático y destacó que su sistema de trabajo en ese área ha sido adoptado por 15 países.

El mandatario, que ofreció una conferencia de prensa con motivo del décimo aniversario de la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, sostuvo que con el lanzamiento del sistema Uruguay fue «vanguardia en la región».

Vázquez señaló que, como los demás países, Uruguay es vulnerable ante los diversos cambios climáticos que experimenta el planeta y resaltó que, más allá de que afecta a sectores productivos como la ganadería y el turismo, también ocurra con la población y, por ende, el Gobierno se propuso crear este sistema de respuesta.

«En aquel momento no fue solo el Gobierno que impulsó esta medida, hubo otras instituciones públicas y privadas que también trabajaron (…) y Uruguay fue vanguardia en la región no solo en lanzar el proyecto y llevarlo adelante, sino en una cantidad de medidas instrumentadas, algunas de ellas con resultados muy positivos», resaltó.

En esa línea, el presidente recalcó que el país está ocupando «un lugar importante en el contexto internacional en cuanto a la utilización de energías renovables» y recordó que 15 países de la región adoptaron el sistema de trabajo propuesto por Uruguay.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, repasó los principales hitos del proceso que Uruguay ha llevado adelante de la mano del sistema.

De León destacó así que el país llevó adelante una política nacional de cambio climático que «reúne estrategias sectoriales y territoriales» para hacer frente a las causas y consecuencias del cambio climático y que el país presentó como su primera contribución determinada al Acuerdo de París.

Asimismo, la ministra señaló que Uruguay hoy cuenta con un 98 % de energías renovables y que ha apostado a una transformación energética para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero principalmente en el transporte.

«Ya existen varias áreas que han empezado esa transformación como el taxi o la implantación de la primera ruta eléctrica de América Latina y buscamos acelerar la electrificación del transporte público urbano alcanzando unas cien unidades en Montevideo y en el interior del país», apuntó.

Entre otros avances, De León valoró que el país ha apostado a una mayor protección de su bosque nativo y remarcó, además, que Uruguay es «uno de los pocos países en la región que tiene sitios de disposición final de residuos con captura y quema de metano».

EFE