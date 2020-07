El presidente Luis Lacalle Pou dijo que «está lejos, lejos» la posibilidad de reabrir las fronteras para favorecer el turismo.

Esto, agregó, se debe a la cantidad de casos de Covid-19 que hay en Argentina y en Brasil, lo que implica un riesgo para Uruguay.

«Sería un sueño poder hacerlo, sobre todo previendo el verano, pero hoy es complejo. Formalmente hoy no podemos dar una fecha, porque no depende de Uruguay, depende de Argentina y de Brasil. Todos los días me levanto esperando que haya pocos casos en Argentina y Brasil. Todos sabemos que si abrimos hoy a la Argentina o Brasil es para tener una alta posibilidad de que crezcan los contagios, y eso es ir para atrás seguro. Entonces, estamos lejos, lejos de poder prever una fecha», dijo el presidente en conferencia de prensa en Paysandú.

Días atrás el propietario de Buquebús Juan Carlos López Mena, dijo que le había planteado al gobierno retomar los viajes entre Colonia y Buenos Aires desde el lunes 3 de enero.

«PEDIMOS DISCULPAS»

El presidente aseguró que continuará con la política de reapertura escalonada de actividades.

«Vamos aprobando protocolos de a poco y queremos abrir todo lo que podamos rastrear y controlar. Las disculpas del caso a quienes están esperando», dijo Lacalle Pou en rueda de prensa.

«Estábamos todos muy ilusionados con haber contenido el virus, y era una ilusión», comentó.