República Dominicana (83) – Uruguay (57)

Tras buen arranque, Uruguay no pudo ayer con República Dominicana

Se sabía de antemano que el partido sería por demás complicado y difícil para este joven plantel “celeste”, ayer en horas del medio díae partido que inició 12.30, Uruguay cayó ante Republica Dominicana en cifras de 83 a 57, de esta manera la selección uruguaya de básquetbol no pudo acceder a la lucha por las medallas de los Juegos Panamericanos de Lima al cerrar su participación en la fase de grupos en tercer lugar con una victoria (ante México) y dos derrotas (Argentina y República Dominicana). Este viernes, 14 horas y media después de haber finalizado el triunfo sobre México, los celestes cayeron en su última presentación de la serie por 83-57 con República Dominicana, una selección que participa con el plantel que a fin de mes jugará el Mundial de China. El inicio del equipo dirigido por Edgardo Kogan fue muy bueno, al punto de tomar una renta de ocho (16-8) con defensa bien plantada, altos porcentajes de campo y dos triples de Santiago Moglia desde las esquinas. No obstante, de la mano de Eloy Vargas descontaron los dominicanos. Uruguay se fue 19-15 arriba al primer descanso, y ya en el segundo chico perdió el comando del score para siempre. Al trabajo de Vargas se sumó el ingreso de Lionel Figueroa para que los dominicanos entraran 35-31 al entretiempo. El arranque del tercer chico marcó el trámite, ya que Uruguay estuvo cinco minutos y medio sin convertir. Los caribeños sacaron 14 de diferencia y los celestes en base a libres cerraron a 11 de cara a los últimos 10 minutos (54-43). En el último cuarto República Dominicana terminó de quebrar el trámite con altos porcentajes de acierto y no hubo reacción de Uruguay. Figueroa fue el goleador dominicano con 16 tantos, y por Uruguay aportaron nueve Joaquín Rodríguez, Moglia, Luciano Parodi y Kiril Wachsmann. Uruguay volverá a jugar hoy 15:30 horas frente al tercero de la otra serie, rival que podría ser Venezuela.