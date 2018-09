Condiciones de ingreso: la leche importada «ha de ingresar por Rivera» presentando «los interesados Certificado Sanitario Internacional» expedido por las autoridades brasileñas.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) habilitó a Parmalat Uruguay SRL a que importe desde Brasil 300.000 litros de leche tipo UHT, conocía en el mercado como larga vida. De ese total 100.000 corresponden a leche entera, 100.000 a leche semidescremada y 100.000 descremada.

El ingreso del producto que viene a competir con los productos lácteos nacionales y los que ingresan de Argentina se explicaría por la diferencia cambiaria, lo que deja a Brasil mejor posicionado desde el punto de visa competitivo.

La importación de leche es otro golpe a la lechería de Uruguay, comentaron analistas.

CONDICIONES. La leche importada «ha de ingresar por Rivera» presentando «los interesados Certificado Sanitario Internacional» expedido por las autoridades brasileñas.

Entre otras cosas dicho certificado debe establecer que la leche procede de rebaños sin fiebre aftosa y que se trata de animales criados en establecimientos sin enfermedades de control oficial, tal como indica el Asunto 18/07/001/4419 de la División Sanidad Animal.

También se detalla que el Departamento de Control Sanitario de Lácteos realizará inspecciones en la mercadería a los efectos de liberar su consumo. (Fuente: portal TodoElCampo)

Inician liquidación de Pili con la planta en funcionamiento

Se buscan inversores y también se analiza la posibilidad de conformar una cooperativa.

Luego de haberse presentado a concurso voluntario de acreedores el mes pasado, este jueves se decidió el comienzo del proceso de liquidación de la láctea sanducera Pili. Se acordó también que la industria continuará en funcionamiento mientras se busca que un inversor adquiera la empresa sanducera.

Durante meses se manejaron diferentes alternativas para asegurar la continuidad de la empresa que enfrenta desde fines del año pasado serios problemas económicos que le impidieron hacerse de materia prima para elaborar leche. Cuando se agotaron las opciones, la firma se presentó a concurso y allí se definió que el síndico fuera la Liga de Defensa Comercial (Lideco).

Tras un encuentro mantenido en el Ministerio de Trabajo (MTSS) entre jerarcas de la cartera, representantes de la empresa, Lideco, la Asociación de Productos de Leche de Paysandú (APLP), la Federación Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), el sindicato de Pili y el Instituto Nacional de la leche (Inale), se resolvió que en principio se buscará la venta en bloque de la compañía láctea. También se acordó que durante el proceso de liquidación la planta seguirá en funcionamiento para evitar la pérdida de puestos de trabajo. El presidente de la APLP, Gerardo de Souza, informó a El Observador que esa es la mejor manera para «tratar que la empresa continúe produciendo, que no se pierda la cuenca lechera de Paysandú y tampoco la fuente de trabajo». Actualmente la láctea ocupa a unos 130 empleados en un régimen de seguro de paro rotativo.

Los productores se comprometieron a continuar remitiendo entre 70 y 80 mil litros diarios de leche para procesar y así asegurar la continuidad de la empresa en la búsqueda de nuevos inversores. En la reunión de este jueves Lideco aseguró que se le podrá abonar a los productores la materia prima que le remitan a Pili durante setiembre y octubre, según informó De Souza.

Luego del encuentro, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, señaló que otra de las posibilidades que se manejo durante la reunión fue la conformación de una cooperativa de trabajadores y productores.

La decisión de Pili de presentarse a concurso de acreedores se justificó en el pasivo de unos U$S 60 millones que la empresa mantiene, donde el principal es el Banco República (BROU) con aproximadamente US$ 40 millones. (Fuente: El Observador)

Investigadores unen esfuerzos para poder apuntalar la lechería nacional

Crean Unidad de Investigación y Desarrollo en Paysandú.

A través de un acuerdo entre la Universidad de la República (UdelaR), la empresa Conaprole, el Instituto Nacional de la Leche, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se apunta a fortalecer la investigación, la innovación, así como el desarrollo y formación de capital humano en la lechería uruguaya.

Ese acuerdo es conocido como RTS y en el área tecnológica se propuso identificar y validar estrategias competitivas y sostenibles de intensificación productiva, para sistemas de producción de leche de base pastoril, como es el caso de Uruguay.

El trabajo incluye la inauguración —el miércoles 10 de octubre— de un proyecto en la Estación Experimental «Mario A. Cassinoni», perteneciente a la Facultad de Agronomía en Paysandú, conocido como la Unidad de Investigación y Desarrollo (I+D). Se trata de un proyecto a escala comercial, donde se construyó un establo con cama caliente con capacidad para 64 vacas, buscando mejorar el bienestar animal y con posibilidades de medir cuánto incide el confort sobre la productividad de las vacas.

La nueva unidad productiva también dispone de comederos que en base a un sistema de sensores, permiten determinar el consumo individual por vaca. A eso se suma la construcción de un tambo nuevo con equipos de ordeñe de última generación, que registra automáticamente todos los eventos relevantes a nivel del ordeñe.

El proceso de intensificación de la lechería local durante la última década derivó en sistemas de producción con niveles mayores de productividad, mejores resultados económicos, mayores costos, más inversión y mayor presión sobre los recursos naturales.

En el área de infraestructura física de investigación, la RTS detectó necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento de investigación, de manera de dar respuesta a las problemáticas de la lechería uruguaya.

Se analizará la lechería con una visión de cadena, «desde la producción primaria de leche, reproducción, salud, bienestar animal y aspectos ambientales de la producción. Esa mirada de cadena tendrá el agregado de ver qué impacto tiene en los procesos de elaboración», explicó en rueda de prensa, el Ing. Agr. Pablo Chilibroste, en representación de la Facultad de Agronomía (UdelaR), acompañado de otros integrantes. (Fuente: El País)