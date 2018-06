Montevideo, 28 jun (EFE).- Uruguay buscará promover, mientras ocupe la presidencia pro tempore del Mercosur, la negociación y compra conjunta de medicamentos oncológicos por parte del bloque que integra junto a Argentina, Brasil y Paraguay, informaron hoy fuentes oficiales. El ministro de Salud Pública de Uruguay, Jorge Basso, explicó a la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República que la compra conjunta de medicamentos oncológicos “fue incorporada a la agenda sanitaria del Mercosur en la última cumbre”. “Estas negociaciones conjuntas se estimularán durante la presidencia pro tempore de Uruguay. Se incentivarán con grupos técnicos y espacios de negociación para ir incorporándolos, de manera tal que no impacten en la sustentabilidad del sistema de salud”, afirmó el ministro. Además, recordó que el sistema “se costea con una cuota mensual de 100 dólares, de los cuales 8 dólares financian al Fondo Nacional de Recursos que otorga medicamentos y procedimientos de alto precio”. Añadió que este mecanismo de compras conjuntas ya había sido utilizado para la adquisición de antirretrovirales para el VIH/sida y fármacos contra la hepatitis C. “Logramos buenos resultados desde el punto de vista económico con los antirretrovirales (medicamentos para el VIH-sida) y fármacos para la hepatitis C, disminuyendo sus costos de forma significativa”, subrayó Basso. Por otro lado, definió como fundamental evitar la sobremedicación para combatir la resistencia antimicrobiana, “sobre todo porque la industria ya no está tan interesada en investigar y producir antibióticos de nueva generación, y dio paso al desarrollo de los oncológicos”. Asimismo, destacó la importancia de estar “atentos al incremento del flujo migratorio” en el Mercosur, ya que las fronteras “no son barreras que eviten el avance de enfermedades” como dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, sarampión, difteria y polio. Según el ministro, muchas de ellas se pueden prevenir con vacunas y estaban “erradicadas en varios países”, pero volvieron a aparecer “por una caída en la cobertura”. “Nosotros, por escala, no estamos en las mismas circunstancias que otros países del Mercosur, pero tenemos un mayor número de migrantes y tomamos una resolución para que las personas que deciden venir a vivir a nuestro país estén bien vacunadas. Nos aseguramos que ese derecho a ser vacunado se les aplique”, concluyó. EFE nad/apc/laa