Dos docentes de China llegarán a Uruguay en los próximos meses para vivir dos años en el país e impartir clases de chino mandarín en dos liceos públicos uruguayos, señalaron hoy a Efe fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Se trata del Liceo Nº47 de Montevideo y del Nº3 de la ciudad de Minas, capital del departamento de Lavalleja, al sureste del país, detalló el coordinador de Políticas Lingüísticas de ANEP, Aldo Rodríguez.

«Esto surge de las negociaciones y la cooperación que existe entre nuestro país y China», afirmó Rodríguez, quien agregó que dicho apoyo también se da en el área educativa, donde se ofrecen trabajos y becas en conjunto con el gigante asiático.

De esta manera, el coordinador de Políticas Lingüísticas relató que dos docentes de China llegarán a Uruguay y serán las encargadas de dictar los cursos, que -en un principio- se harán solo en esos dos liceos.

Para el comienzo, los cursos se impartirán bajo la modalidad de taller, no serán obligatorios ni estarán dentro de la currícula. Asimismo, serán dirigidos hacia alumnos de Secundaria.

»Lo que estamos haciendo es probando a ver cómo se desarrolla todo en esos dos liceos en particular», afirmó Rodríguez y agregó que, en caso de tener éxito, la idea es poder extender el proyecto a más liceos el año que viene.

Sobre la importancia de contar con este tipo de proyectos, el coordinador de Políticas Lingüísticas explicó que la enseñanza de la lengua es «muy importante» porque permite «a cualquier persona conocer otras culturas, entenderlas» y comprender mejor la suya propia.

«Desde el punto de vista neurológico, aprender una segunda lengua implica un desarrollo cognitivo mayor. Se sugiere a nivel mundial», precisó Rodríguez y apuntó: «Además, estamos hablando de uno de los idiomas que tiene más hablantes en el mundo».

El Liceo 47, ubicado en La Teja, un barrio al oeste de Montevideo, fue elegido debido a su cercanía con la cultura asiática.

«Nos parecía que, al haber tanto interés, teníamos que darles la oportunidad», aseguró. En tanto, el liceo de Minas fue elegido debido a que era la única capital departamental que, hasta el momento, no contaba con un centro de lenguas extranjeras.Aunque recientemente se anunció la creación de uno en esa institución, la elección de ese liceo para contar con cursos de chino fue previa.

Solo en uno de los turnos del curso de chino mandarín en el Liceo de La Teja ya hay 80 inscritos, reveló Rodríguez.

La Anep también trabaja con las embajadas de Bélgica, Canadá, Francia y Suiza para enseñar francés en escuelas, otro proyecto piloto pero que aún no está «cien por ciento aprobado».

Montevideo, 24 sep (EFE).-