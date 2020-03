Continuamos sosteniendo que se acompañará a las fuerzas del mercado y que se intervendrá, como ocurrió hoy, para evitar un aumento abrupto de la divisa, del tipo de cambio», dijo Arbeleche. Hoy el Banco Central vendió casi 18 millones de dólares en el mercado doméstico. «Es difícil saber si las turbulencias con respecto al dólar que se vivieron este fin de semana continuarán en el tiempo», enfatizó.

Arbeleche señaló que Uruguay no es ajeno a la volatilidad económica mundial por la baja en el precio del barril de petróleo y el efecto del coronavirus que se registra estas últimas semanas. En conferencia de prensa, este lunes 9, en el Ministerio de Economía y Finanzas, la jerarca dijo que la situación requiere tranquilidad, con intervenciones puntuales en el mercado del dólar que moderen los cambios bruscos en su cotización, como anunció el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat. Informó que hoy esa institución vendió casi 18 millones de dólares en el mercado doméstico.

Explicó que la adecuación tarifaria fue postergada, en parte, por la incertidumbre señalada, especialmente en referencia a las cotizaciones del petróleo. Si este contexto se extiende, «el Gobierno se va a ver obligado igualmente a tomar una determinación esta semana sobre el tema combustibles o tarifas», dijo.

Arbeleche explicó que es difícil saber si continuarán las turbulencias con respecto al dólar, por lo que es difícil medir el impacto en los precios a la población. Sobre este último aspecto, indicó que «es fundamental tener una mejora fiscal, a lo cual nos hemos abocado desde el primer día». «El tema fiscal es algo que estamos discutiendo en estos días y que vamos a dar a conocer en ocasión de la ley de Presupuesto, pero estas medidas no nos cambian en lo que tiene que ser una mejora de las finanzas públicas, buscando que las deudas en términos del producto no continúen aumentando», aseguró.