Montevideo, 20 oct (EFE).- Uruguay lanzó hoy una campaña nacional para prevenir las enfermedades que transmite el mosquito «Aedes aegypti», después de haberse detectado en los últimos 15 días cuatro casos de zika y dos de dengue, ambas transmitidas por ese vector, en extranjeros que visitaron el país.

«Iniciamos las actividades del año de esta campaña para la prevención del conjunto de enfermedades transmitidas por el mosquito ‘Aedes aegypti’ apelando a la población a trabajar en la eliminación de criaderos», explicó el ministro de Salud uruguayo, Jorge Basso, durante la conferencia de prensa del lanzamiento de la campaña.

Asimismo, agradeció la colaboración institucional y la cooperación de la Organización Panamericana de Salud (OPS) por «potenciar la capacidad de respuesta como país».

Basso anunció que durante las dos últimas semanas se han detectado en Uruguay cuatro casos de zika en hombres extranjeros que venían de Centroamérica y dos de dengue en personas foráneas que provenían del continente asiático.

Además, reiteró que «con la presencia de mayor densidad de mosquitos y de mayor cantidad de personas que ingresan en el país los puntos de frontera son lugares muy importantes para trabajar con esa población».

Para ello, el Gobierno uruguayo propuso reforzar los puestos de migraciones y en los puntos de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, a través de información, asesoramiento, distribución de materiales para intentar prever si alguna de las personas que entran en el país presentan alguna sintomatología.

Aparte, expresó su convencimiento de contar con el equipamiento de toda la hostelería a través de medidas de barrera como mosquiteras y fomentar la utilización de repelentes o insecticidas.

Con respecto a las recomendaciones dadas a la ciudadanía uruguaya, las autoridades sanitarias del país aluden a la colaboración ciudadana para evitar que dejen recipientes con agua limpia al aire libre y combatir así la formación de criaderos de «Aedes aegypti».

«Estamos seguros de que van a seguir apareciendo más casos», afirmó.

En el acto estuvieron también presentes la ministra de Turismo de Uruguay, Liliam Kechichian, y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, como presidente del Congreso de Intendentes del país.

«Nos pareció muy bueno este mensaje de trabajo conjunto. Nosotros vamos a repartir toda esta información de que la única forma de evitar el contagio es evitar al mosquito… Digamos algunas cosas que pueden no tenerlas claras los visitantes», puntualizó Kechichián.

También, la ministra comunicó que pretenden incorporar al conjunto de informaciones que se pide a las personas al ingresar en el país algunas preguntas «sobre si tienen algún síntoma que pueda ayudar a hacer un seguimiento para evitar que pudiera estar incubando alguna de estas enfermedades».

Entre febrero y abril de 2016 se detectó un brote de dengue autóctono con 26 casos, siendo Montevideo la urbe en la que se presentaron la mayor parte de estos episodios y donde vive casi la mitad de los 3,4 millones de habitantes del país.

Hasta el momento, el país no había reportado ningún enfermo de zika.

No obstante, el país no ha notificado casos ni autóctonos ni importados de chikungunya, la tercera gran enfermedad viral transmitida por el «Aedes aegypti».