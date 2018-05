El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) informó que con carácter obligatorio entre el 15 de mayo y el 15 de junio del 2018, se realizará la vacunación contra la Fiebre Aftosa de las categorías bovinas menores de 2 (dos) años.

La DGSG (Dirección General de Servicios Ganaderos) recomienda la vacunación subcutánea, con el fin de evitar abscesos en los puntos de inyección que generan pérdidas importantes por decomisos en la carne. Para ello elaboró un video y folleto con las recomendaciones para el acondicionamiento y trasponte de la vacuna y el procedimiento de vacunación, que puede visualizarse en la página web del MGAP.

Asimismo recuerda que durante el período comprendido entre el 15 y el 31 de mayo de 2018 inclusive, no se podrán realizar eventos de concentración de bovinos (tales como remates feria, exposiciones, etc) con la participación de animales menores de 2 (dos) años.

Las dosis serán entregadas a los titulares con la Declaración Jurada de DICOSE vigente, la Planilla de Control Interno de existencias y la Planilla de Control Sanitario.

Es importante recordar que al momento del retiro de las dosis es necesario concurrir con una conservadora con hielo o refrigerantes para que las vacunas no pierdan la cadena de frío y por ende su efectividad.

COMUNICADO A PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SALTO

El Servicio Ganadero de Salto y la CODESA departamental, informan a los productores que la estrategia de vacunación de los bovinos menores de dos años que pueblan su establecimiento se realice de acuerdo a las fechas asignadas a cada seccional policial.

Los productores que por alguna razón deban vacunar fuera de estas fechas, deberán solicitar autorización en la oficina del Servicio Ganadero, siendo la vacunación realizada por veterinario particular, no aceptándose vacunaciones parciales.

Los productores deberán levantar la vacuna en la oficina del Servicio Ganadero Zonal; en calle Artigas 992 en el horario de 8,15 A 15,00 horas o en los puestos de entrega únicamente en las fechas indicadas.

Los establecimientos considerados de vigilancia prioritaria deberán vacunar en los primeros días del mes del período.

CRONOGRAMA DE VACUNACION ANTIAFTOSA

Seccional policial y fecha:

10a.- 11a.- 12a. y 13a. : 15 AL 24 DE MAYO DE 2018

14a. -15a. – y 16a.: 23 AL 31 DE MAYO DE 2018

6a. – 7a. – 8a y 9a.: 28 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2018

3a. – 4a. – y 5a.: 05 AL 13 DE JUNIO DE 2018