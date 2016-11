La selección de Uruguay de Padel jugará el VII Panamericano de Menores disputarse en la República Argentina desde hoy miércoles 30 de noviembre al domingo 4 de diciembre. Participarán siete países: Estados Unidos, Paraguay, Brasil, México, Chile, Uruguay y el anfitrión Argentina. Las categorías en disputa serán las siguientes: Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

La modalidad del Torneo es igual que en los mundiales, se juega por zonas en la competición por naciones (donde se disputa a ganar 2 de 3 encuentros) y en paralelo se realiza la competencia de abierto por parejas nacionales. Las categorías oficiales en competición por equipos son Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Mientras que habrá iguales categorías de Open, donde se sumará la Sub 12. Uruguay estará representado por 17 jugadores provenientes de Maldonado, Cerro Largo, Rocha, Montevideo, Salto y Paysandú.

LOS REPRESENTANTES

CELESTES

Los representantes uruguayos en sus diferentes categorías son dirigidos por el cuerpo técnico integrado por Alejandro Souza y Mauricio Corbo.

Open por parejas nacionales, en Sub 12: Francesco Fusco y Nicolás Ferreira, Ignacio Corbo y Franco Campoy y Agustín Oberti y Renzo Bacci.

En Sub 16: Agustín Hernández y Lucas Agustín Borges, Valentín Campos e Igor Ensslin y Guillermo Maciel y Federico Barrales. En Sub 18: Sebastián Curbelo y Nicolás Campos y Alan Guerra y Diego Toledo.

Competición por Equipos:

Sub 14: Martín Araújo, Francesco Fusco, Nicolás Ferreira y Agustín Oberti.

Sub 16: Agustín Borges, Agustín Hernández, Igor Ensslin y Valentín Campos. Sub 18: Alan Guerra, Diego Toledo, Sebastián Curbelo y Nicolás Campos.