Mundial Sub 20 de Polonia

Uruguay venció 2 a 0 a Nueva Zelanda ayer por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial sub 20 de Polonia. Los goles fueron anotados por Darwin Nuñez y Braian Rodríguez, de esta manera la selección celeste clasificó primera al la próxima ronda.

En octavos de final jugará el próximo lunes 3 de junio a las 12:30 horas con rival a definir. Noruega por su parte por el mismo grupo C le ganó 12 a 0 a Honduras.

ASÍ PASÓ

Estadio Miejski, Lodz (Polonia)

Árbitros: Adham Makhadmeh, Ahmed Al Roalle y Mohammad Mustafa Al Kalaf (Jordania)

URUGUAY (2): Franco Israel; Emiliano Ancheta, Ronald Araújo, Bruno Méndez y Edgar Elizalde; Martín Barrios y Juan Manuel Sanabria; Juan Manuel Boselli (91′ Brian Rodríguez), Thomás Chacón (83′ Nicolás Acevedo) y Emiliano Gómez; y Darwin Núñez (66′ Nicolás Schiappacasse). DT: Gustavo Ferreyra.

NUEVA ZELANDA (0): Cameron Brown; Dane Schnell, George Stanger (46’ Gianni Stensness), Nando Pijnaker (77’ Sarpeet Singh) y Dalton Wilkins; Trevor Zwetsloot (9′ Joe Bell) y Dominic Wooldridge; Matthew Conroy, Leon van den Hoven y Willem Ebbinge; y Max Mata. DT: Des Buckingham.

Goles: 40′ D. Núñez (U), 95′ B. Rodríguez (U).

Posiciones Grupo C: Uruguay 9, Nueva Zelanda 6, Noruega 3, Honduras 0.