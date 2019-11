El potencial de producción es un millón de toneladas y se fijó una reunión para diciembre próximo; hay elogios para la oleaginosa exportada y buenas perspectivas para los granos uruguayos en el gigante asiático.

Uruguay puede convertirse en el segundo país proveedor de soja no transgénica para consumo humano de China, detrás de Rusia, con un potencial de producción de un millón de toneladas, informó el director de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), Federico Montes.

« El punto se discutirá en diciembre próximo en un ámbito bilateral técnico, donde están muy avanzadas las negociaciones para cerrar un acuerdo», señaló el jerarca, que integra la delegación oficial encabezada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech, que cerró el fin de semana una visita de 15 días a China.

La delegación, que también integran los directores de Servicios Ganaderos (DGSG), Eduardo Barre, y de Asuntos Internacionales, Rodolfo Camarosano, se trasladó el fin de semana a Vietnam, donde culminará esta semana el viaje oficial.

Hay que tener en cuenta que «China se preocupa mucho de que no exista contaminación con soja transgénica» porque en esa eventualidad «devuelve el embarque», explicó Montes. Y agregó: «Uruguay está en condiciones de producir soja no transgénica, desde la siembra hasta que sube al barco, mediante un sistema de certificación».

El director de la DGSA recordó que Uruguay tiene la experiencia de la producción de semillas de soja de contraestación y «seguramente puede ser un proveedor muy confiable para China, que está buscando proveedores ya que, en la actualidad, solo está comprando soja para consumo humano en Rusia».

Para concretar el tema se está trabajando en un protocolo técnico y, en segunda instancia, existe un ámbito con la Agencia Estatal de Granos del país asiático «para analizar los aspectos comerciales y económicos, y establecer los contactos con la agroindustria uruguaya», dijo Montes, quien valoró que la negociación «es fruto de un ámbito de mucha confianza y credibilidad que hemos construido con China en los últimos años respecto a las condiciones en las que puede producir Uruguay. Eso es clave para poder exportar a China».

ELOGIOS PARA LA SOJA URUGUAYA

Por otra parte, Montes pudo recoger la satisfacción con la soja uruguaya en las reuniones con las autoridades chinas. Según los datos que maneja la DGSA, la zafra 2018/2019 de la oleaginosa alcanzó una producción de 3.259.000 toneladas, en tanto las exportaciones entre abril y octubre pasado totalizaron 2.750.000 toneladas, según Aduanas. En 2017, las colocaciones en el exterior fueron de 2.644.000 toneladas.

Según cifras de la DGSA, del total de exportaciones al 28 de octubre pasado, China adquirió 2.134.005 toneladas de soja, equivalente a 80,7% del total. Los granos de soja promediaron en la zafra 39% de proteína y 21,7% de extracto etéreo, base seca.

«Logramos exportar más que en 2017, sin ningún tipo de observación y con un gran reconocimiento en China sobre la calidad y, en especial, sobre todo la confianza que nos tienen. Es algo que no se decreta sino que se gana estando, fijando criterios, cumpliendo», remarcó el director de la DGSA.

BUENA PERSPECTIVA VENDER MÁS GRANOS

Por último, luego de las reuniones con autoridades chinas, Montes subrayó que el país asiático «sigue con una demanda importante de granos, en especial destacaron el maíz, donde para consumo animal tienen requerimientos importantes y están sustituyendo algunas importaciones de maíz por sorgo y cebada».

Precisamente por ese motivo aparecen nuevas oportunidades para los granos uruguayos, pues el director de la DGSA recordó que el maíz y la cebada son «los productos que nosotros tenemos habilitados o estamos en vía de habilitar, como el sorgo que es el que nos queda por autorizar. De esa manera podríamos generar alguna oportunidad para la agroindustria uruguaya para la colocación de algún producto más».

También Uruguay planteó en distintas reuniones la posibilidad de vender arroz a China. Uruguay tiene un tipo de arroz diferente, con un sabor distinto, con características diferentes respecto al cereal chino. China puede ofrecer a futuro pequeños nichos de mercado de valor, por ejemplo en cadenas de supermercados y en hoteles, informó Montes.