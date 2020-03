Uruguay recibirá a Holanda en Montevideo en setiembre en busca de permanecer en el Grupo I Mundial de la Copa Davis.

Así lo determinó el sorteo realizado el pasado viernes para determinar los cruces entre los equipos que perdieron el Repechaje de comienzos de marzo y los ganadores de los Grupo I de cada región.

El equipo capitaneado por Enrique Pérez Cassarino tendrá la revancha de la serie disputada en 1992, cuando los celestes viajaron a La Haya para intentar por segunda vez en su historia ingresar al Grupo Mundial.

En caso de vencer, Uruguay disputará nuevamente en 2021 el Repechaje para ingresar a la fase final, y en caso de perder, otra vez buscará ganar la serie por la permanencia.

La serie se disputará sobre superficie a determinar por los celestes (naturalmente polvo de ladrillo) y se podrá disputar los días viernes 18 y sábado 20, o sábado 20 y domingo 21 de setiembre.

Uruguay perdió 3-1 la serie de Repechaje ante Austria, y de esta forma quedó en el grupo de países que juega por mantenerse en el Grupo I Mundial, Holanda, por su parte, cayó 3-1 ate Kazajistán.

La serie de primera ronda de Qualifiers tuvo el triunfo 64 67(2) 63 de Robin Haase sobre Mikhail Kukushkin.

Sin embargo luego Alexander Bublik lo derrotó 76(4) 61 en el partido definitorio. Además, los kazajos sumaron las victorias 76(6) 76 (4) de Bublik ante Tallon Grieksport, y del dobles Andrey Golubev y Alexexandr Nedovysev 64

3 63 ante Haase y Jean Julien Roger.

JUGADORES

Robin Haase es el tenista mejor colocado en el ranking de individuales de los holandeses, en el puesto 169. El jugador de 32 años fue 33 en 2012, cuando repitió en esa temporada el título de Kitzbuhel que también había obtenido en 2011, los únicos cetros de su carrera, pese a haber disputado además dos veces la final de Gstaad y una de Viena. En dobles suma seis títulos y otras 11 finales. Tallon Griekspoort está 199 del mundo en singles, fue 161, y 367 en dobles. Jean Julien Roger es un veterano de 38 años, 21 del mundo en dobles en la actualidad y ex tres en 2015. Tiene 29 títulos y otras 20 finales en duplas.

OTROS PARTIDOS

Bélgica vs Bolivia.

Japón vs Pakistán.

Chile vs Eslovaquia.

India vs Finlandia.

Uzbekistán vs Noruega.