Montevideo, 19 may (EFE).- Uruguay recuerda a sus desaparecidos durante la dictadura cívico-militar del país (1973-1985) a través de la exhibición «Ausencias» que se inauguró este domingo y que muestra en una plaza 196 prendas de vestir como forma de «reflexionar sobre esa herida».

Así lo explicó a Efe Malena Paz, una de las curadoras de esta iniciativa, quien también subrayó que esto tiene como finalidad seguir discutiendo acerca de lo que pasó en la dictadura.

Camisetas, vestidos, buzos e incluso las túnicas escolares -el icónico uniforme con el que los niños uruguayos asisten a la escuela pública- cuelgan en lo alto de la Plaza Mártires de Chicago, ubicada en Montevideo frente al Palacio Legislativo.

Las ropas, que se encontraban ordenadas por color, eran observadas por la gente que pasaba la tarde en la plaza, donde jóvenes y adultos conversaban bebiendo el tradicional mate y algunos niños jugaban al fútbol o patinaban por los alrededores del lugar.

Según Paz, los colores elegidos para las ropas son para «generar un impacto visual en el espacio público» ya que, de esta forma, llama más la atención y es todo más vistoso.

»Hay una remera (camiseta) de la organización Familiares de Desaparecidos, hay remeras de sindicatos, túnicas escolares que nos identifica y nos interpela mucho porque dentro de los grupos de desaparecidos siguen habiendo niños», agregó.

Asimismo, la curadora explicó que con esto se buscó ir más allá del discurso hablado y así poder interactuar con el público y con el barrio.

»Esta es una forma diferente de acceder a la memoria, los números fríos a veces no te dicen nada, cuando uno ve esas 196 prendas donde podrían estar los 196 cuerpos que todavía nos hacen falta, las cosas resuenan de otra manera», señaló.

Además de la exhibición, este domingo también se inauguró en la misma plaza un mural en recuerdo de Luisa Cuesta, madre de un detenido desaparecido y fallecida en 2018 a sus 98 años.

La pintura la muestra a ella en una marcha en reclamo por verdad y justicia junto a otras personas.

El creador del mural, Alfredo Cuesta, dijo a Efe que con la pintura se buscó reflejar «lo que ella siempre ha hecho» que es «estar en esta lucha continua de saber la verdad».

»Queríamos dejar representado la lucha continua de ella y de los familiares. Hicimos algo concreto de lo que ella hizo toda su vida hasta que falleció que es estar presente y denunciando», apuntó.

Tanto la exhibición de prendas como la pintura se dan un día antes de la 24 edición de la Marcha del Silencio, en la que miles de personas marcharán por la principal avenida de Montevideo para conmemorar a los desaparecidos y reclamar por saber dónde están.

Al respecto, Cuesta dijo que con este tipo de actividades culturales se quiere «mantener la memoria para las próximas generaciones».

»Son nuevos elementos que ayudan por lo menos a que la gente pregunte ¿qué significa esto?, ¿qué quiere decir ese mural?, ¿quién es esa mujer? Esto no termina acá entonces mantener ese tipo de cosas, fortalecer la democracia, tener una justicia clara, depende de nosotros y también de estos elementos culturales», concluyó.EFE