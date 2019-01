Federico Anfitti. Montevideo, 19 ene (EFE).- La obra «El Padre», del dramaturgo francés Florian Zeller, que se estrena hoy en Montevideo bajo la dirección del uruguayo Hector Guido, busca tratar el Alzheimer desde el punto de vista del protagonista y conmover al público con situaciones que pueden ser cotidianas, trágicas y cómicas a la vez.

Así lo contó a Efe Guido, quien también destacó que esta pieza «ha causado un impacto muy importante» tanto en la crítica como en el público de todas partes del mundo.

«Le ha dado a un tema de altísima sensibilidad social como los problemas que podemos tener cuando llegamos a la última etapa de la vida y creo que tuvo la virtud muy grande de lo que él denomina una ‘farsa trágica’, es decir, que dentro de la tragedia sabe encontrarle los momentos de humor», explicó Guido.

Este espectáculo, que irá desde hoy hasta finales de marzo, se enmarca dentro de los festejos del 70 aniversario del Teatro El Galpón, uno de los recintos teatrales más icónicos de Montevideo.

La obra habla acerca de un hombre que sufre de Alzheimer y sobre cómo la enfermedad va cambiando su percepción de la realidad, lo va confundiendo y le va mostrando cosas imprecisas y extrañas para él.

Además, también se reflejan los sentimientos de quienes lo rodean, fundamentalmente sus familiares, que tienen que observar cómo el protagonista va quedando inmerso en el olvido y deben tomar decisiones acerca de qué hacer con él.

«Él no percibe su problema, él percibe que la realidad se va modificando y en forma muy fresca. muy espontánea, se va hundiendo en esa tragedia. Quizás lo conmovedor y tal vez de ahí se deba la aceptación del público, es la forma por donde se aborda el tema», opinó el director.

Asimismo, Guido consideró que esta obra genera una «gran reflexión del entorno» acerca de cómo enfrentar este tipo de situaciones y qué se hace como sociedad frente a las personas mayores.

El actor principal es el uruguayo Julio Calcagno, uno de los más reconocidos del país y que, a sus 81 años, debió afrontar el desafío de ser protagonista de una obra de esta envergadura.

«Más allá de que Calcagno reniegue de que no es un homenaje, para nosotros sí. ‘El Padre’, además de ser un texto, es un gran pretexto para convocar a uno los más grandes actores que hemos tenido en estos tiempos, que nos ha brindado el teatro nacional, no solo el arte increíble que tiene como actor, sino también como persona», sostuvo Guido.

Al respecto, Calcagno habló con Efe y contó que este es «uno de los personajes más importantes» y «más difíciles» que le ha tocado interpretar en su carrera.

Para el reconocido actor uruguayo, ganador del Premio Florencio en 1981, fue todo un desafío aceptar este papel e incluso dudó en hacerlo por el tiempo que le requiere.

«Es muy difícil ahora hacer un personaje como este, pero después (Guido) me convenció y ahora lo estoy disfrutando en cierta manera aunque es muy cansador, no solamente del físico sino de la cabeza», explicó Calcagno.

Si bien el actor no se toma este papel protagónico como un homenaje a su carrera, acotó que para él «es un lujo» estar interpretando esta obra junto al elenco de El Galpón.

«Creo que va a gustar mucho, va a ser muy bien aceptada. Mucha gente del público se va a identificar con los personajes porque siempre alguien en la familia tiene este tipo de problema. La gente se va a reír, pero va a salir muy conmovida por lo que está mirando», concluyó.

