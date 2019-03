Nicolás Caiazzo

Los Teritos lograron todos los objetivos propuestos para el Sudamericano Juvenil M20, en el que fueron locales el pasado miércoles y ayer sábado en el Estadio Charrúa. Luego de conseguir la clasificación al Mundial “B” de la categoría (a disputarse en Brasil) por séptima vez consecutiva al superar a Chile, ganó la final contra Argentina y retuvo el título ganado el año pasado en Asunción.

Jugando como locales en el Estadio Charrúa, los dirigidos por Mario Lamé volvieron a poner a Uruguay en la cita mundialista juvenil tras vencer a los trasandinos por 38 a 13 en el cierre de la primera jornada del Sudamericano que ayer comenzó en Montevideo.

Los celestes salieron a la cancha con Ezequiel Ramos, Juan Martín Rippe, Faustino Etchegorry; Juan Garese, Felipe Aliaga; Maxime Sonneveld, Felipe Lombardo, Santiago Nicolich; Alfonso Cat, Matías D’Avanzo; Juan Pablo Costabile, Felipe Arcos Pérez, Alfonso Costa, Francisco Torres y José Iruleguy; el salteño Manuel Barreiro, ex Salto Rugby, también fue de la partida siendo parte importante en la competición.

Y nada fue fácil para el seleccionado juvenil uruguayo. La visita se puso en ventaja a los 13’ con un try apoyado y convertido por Tomás Salas, pero casi que de inmediato, Ezequiel Ramos apoyó para Los Teritos y las cosas quedaron igualadas en 7 puntos. De ahí en más, el partido se hizo muy friccionado, pero el equipo uruguayo jugó con mucha tranquilidad, tuvo una mejor propuesta y fue efectivo ante un rival que no supo cómo contrarrestar el accionar de los celestes.

Aprovechando esa superioridad, Uruguay se terminó yendo al descanso con ventaja de 24 a 13. En el complemento, Los Teritos sacaron el pie del acelerador pero continuaron dominando a un rival que por más que quiso ponerse en partido, no pudo y se quedó con las manos vacías.

Uruguay selló el triunfo con un contundente 38 a 13 para meterse en la final y además, lograr la clasificación al Mundial “B” que se jugará en Sao José dos Campos, Brasil. Ahora, Los Teritos buscarán el título el sábado a la hora 20:30 frente a Argentina, que ayer le ganó a Brasil 90 a 5.

SÉPTIMA CLASIFICACIÓN CONSECUTIVA

Los Teritos volvieron a darle a Uruguay una nueva clasificación al Mundial “B” de la categoría M20 y fue el séptimo pasaje consecutivo para el seleccionado que hoy dirige Mario Lamé y que viene cumpliendo con un proceso de formación de jugadores en el Centro Charrúa destinados a defender a este combinado pero también con el objetivo de llegar a vestir la camiseta de Los Teros en un futuro. Uruguay supo ser campeón del Mundial “B” M20 en 2008, en la primera edición. Luego jugó el Mundial “A” en 2009 y solamente no jugó el certamen en 2012. Desde 2013, la Celeste obtuvo dos terceros puestos y ahora irá por el ascenso al Mundial “A” en Sao José dos Campos, Brasil.