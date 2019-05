Zafra 2018-2019

La cosecha de soja llegó al 65 % del total y se han exportado 412.000 toneladas en esta zafra. China representa el 70 % de las ventas, según informó el director de Servicios Agrícolas, Federico Montes. Se verifica una buena producción con granos excelente calidad, calificó el jerarca, lo que confirma la posición de Uruguay como proveedor de calidad y no de volumen. La cosecha podría acercarse a 3 millones de toneladas.

La cosecha de este producto oleaginoso se desarrolla bien y en breve terminará la recolección del principal cultivo de la agricultura uruguaya, puesto que ya alcanzó el 65 % de un área cercana al millón de hectáreas sembradas en la zafra 2018/2019, detalla en un comunicado la Dirección General de Servicios Agrícolas.

El documento informa que se llevan exportadas 412.000 toneladas de la oleaginosa, China es el principal comprador, con 188.000 toneladas, 70 % del total, seguido de Egipto, Túnez y Holanda.

Según el director de esa dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Federico Montes, la cantidad cosechada podría aproximarse a los 3 millones de toneladas; y se espera que el referido país asiático compre el 90 % de la producción

También destacó que “se verifica una buena producción y que los granos que se están cosechando son de excelente calidad”. Consideró que eso es un hecho que “confirma la posición de Uruguay como proveedor de calidad y no de volumen”.

Los datos de promedio de calidad de los barcos que cargan la soja uruguaya indican una media de humedad de 12,9 %, un porcentaje de proteína bruta de 38,6 % y 22 % de extracto etéreo. Según informó Montes, al inicio de la zafra de exportación, en Argentina hay dificultades con el bajo contenido de proteína en soja. Agregó que por ese motivo “los barcos cargan en puertos uruguayos y no tanto en los argentinos”.

El jerarca recordó que hace unos años “empezó un trabajo de caracterización de la soja” con el objetivo de mejorar los contenidos de proteína y aceite del grano. Según valoró, ese esfuerzo es recompensado en esta zafra 2019, en la que los barcos prefieren cargar en los puertos uruguayos “por la calidad de proteína, diferente a la de Argentina”.

Con 65 % de la cosecha concretada, “se han obtenido buenos rendimientos en la soja de primera, en tanto, se inició el recolección de la soja de segunda”, informó Montes, quien visitó la semana pasada las zonas agrícolas más importantes del país y también el puerto de Nueva Palmira.