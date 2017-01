“Rusia es históricamente importante para el sector cárnico uruguayo”, por eso “entendimos se debe seguir marcando presencia allí pese a que han disminuido las compras por la caída del precio del petróleo”, dijo la gerente a gerente de Marketing del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Silvana Bonsignore. Este organismo participará en febrero de la feria ProdExpo Moscú, junto con empresas del lácteos, caviar y vitivinícolas. Esa feria y la World Food Moscow, que se realiza en setiembre, son las exhibiciones agroalimentarias más importantes de Rusia y Europa oriental, en la que el Instituto ha participado desde 2006 en forma ininterrumpida. “A pesar de la situación económica que atraviesa Rusia, que depende mucho de los precios del petróleo cuya disminución se refleja en las importaciones cárnicas, entendimos que históricamente es un país importante para nuestras ventas por lo cual debemos seguir manteniendo la presencia como estrategia comercial”, enfatizó. Recordó que en 2016 las autoridades rusas reconocieron a la carne uruguaya, producida preferentemente con animales alimentados a base de pasturas, como de alta calidad.

Además acotó que hay países europeos, así como Estados Unidos, Canadá y Australia, que mantienen las sanciones económicas con Rusia. Los países del Mercosur también instalaron sus estands en la feria. “De esa coyuntura, es Brasil el que se lleva la mejor parte, más del 50 % de las importaciones son de esa nación. Igualmente tenemos que dar señales que Rusia es un mercado importante para Uruguay”, insistió la entrevistada.

En señal de la importancia de la presencia de Uruguay en la feria, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, será responsable de emitir el discurso inaugural, el lunes 6 de febrero. En tanto, el martes 7 el secretario de Estado presentará a Uruguay como un país que produce productos naturales de alta calidad ante representantes y clientes del sector público y privado rusos. Bonsignore informó que ese día se ofrecerá un almuerzo con degustación de carne, vinos, arroz, lácteos, caviar, aceite de oliva y dulce de membrillo.

“Tendremos una presencia en conjunto institucionalmente, imagen y mensaje que se visualizará en el stand junto con patrimonio y cultura. Esa unión no nos posibilita llegar a otros sectores sociales que el mundo cárnico no llega por sí solo”, expresó.

En la oportunidad se efectuará una muestra del Museo de Arte Precolombino e Indígena en la ciudad de San Petersburgo el día 3 de febrero. Dicha exhibición fue expuesta anteriormente en El Vaticano, en la ciudad alemana de Hamburgo y en las españolas Alicante y Valencia. En la feria, junto al Instituto estarán presentes siete empresas cárnicas, a las que se agregan otras diez brokers & traders y representantes del sector lácteo, caviar y vitivinicultura.

Bonsignore informó que del 7 al 10 de marzo una delegación del INAC estará en la feria Foodex en Tokio, Japón, con la finalidad de retomar oportunidades comerciales con los importadores de ese país asiático.

“Japón es un mercado habilitado para productos procesados pero no para carne refrigerada”, puntualizó.

Uruguay ha avanzado con Japón respecto al trámite sanitario. Al respecto, la jerarca expresó optimismo en referencia a que se confirme la habilitación a partir del primer semestre de este año.