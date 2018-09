Las startups uruguayas tuvieron hoy un papel destacado en la feria Disrupt 18, organizada por el portal TechCrunch, en San Francisco (EE.UU.), donde exhibieron sus apuestas más innovadoras y trataron de abrirse aún más hueco en el mercado estadounidense, destino de casi el 50 % de sus exportaciones.

La agencia de promoción de exportaciones, inversiones e imagen del Gobierno de Uruguay, Uruguay XXI, coordinó la presencia de hasta ocho empresas emergentes del país, que dispusieron de su propia sección en una de las citas anuales más relevantes para conocer los últimos avances y apuestas de la industria.

»Esta es la cuarta vez que desde Uruguay XXI participamos en la feria. EE.UU. es el mercado que realmente permite a las startups uruguayas convertirse en empresas globales, y Disrupt es un muy buen lugar para lograr recabar fondos y para recibir sugerencias de otros miembros del sector», explicó a Efe Isabella Antonaccio, especialista en tecnologías de la información de Uruguay XXI.

Entre las propuestas uruguayas en la feria destacó CityCop, una aplicación para móviles que centraliza toda la información disponible sobre delincuencia -proveniente de la Policía, las redes sociales o los propios usuarios de la plataforma- y que luego la muestra sobre un mapa de la ciudad para alertar al usuario de posibles patrones criminales y contribuir a su seguridad.

El consejero delegado de CityCop, Nadim Curi, dijo a Efe que están «democratizando el acceso a la información sobre crimen para combatir la delincuencia. Toda esta información hoy en día está fragmentada y dispersa. O en mucho casos ni tan siquiera existe porque por miedo o por exceso de burocracia, la gente no la comunica».

La aplicación, que ya dispone de 250.000 usuarios, está disponible en Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Montevideo.

Curi detalló que solo han detectado informaciones falsas en un 5 % de los casos, algo que están tratando de combatir mediante el uso de inteligencia artificial, por lo que aseguró que «la gente por lo general se lo toma con responsabilidad».

Otra de las aplicaciones uruguayas presentes en la feria fue Andy, una plataforma de comunicaciones para conductores similar a Twitter que les permite entablar conversaciones entre ellos en la carretera mediante mensajes de voz y sin necesidad de usar las manos.

El jefe de operaciones de Andy, Sebastián Sassi, indicó a Efe que «el usuario graba un mensaje de voz sobre un tema en particular y Andy lo hace llegar a conductores cercanos que puedan tener interés en ese tema. Al recibirlo, el otro usuario si lo desea puede responder. Así se genera una conversación de la que pueden participar un número ilimitado de usuarios».

»El año pasado vine a varias conferencias en EE.UU. y me tocó conducir -apuntó Sassi-.

Mi vivencia fue muy aburrida, y me di cuenta de que alrededor mío había miles de conductores en mi misma situación. Se calcula que el 40 % de los conductores en EE.UU. van solos en el vehículo cada día».

San Francisco,

7 sep (EFE).-