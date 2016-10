Colombia y Uruguay empataron 2-2 en Barranquilla por la 10.ª fecha de las Eliminatorias. La celeste lo había dado vuelta con goles de Cristian Rodríguez y Luis Suárez, pero Yerry Mina lo igualó a cinco minutos del final.

El PRIMER TIEMPO

Los primeros minutos a la pelota la controló Colombia sin generar peligro sobre el arco uruguayo. Con la batuta de

Cuadrado por el sector derecho y Macnelly Torres por el sector central, los colombianos intentaban poner una pelota en el área que tomara mal parada a la zaga celeste.

Uruguay solo atinó a esperar ordenado, con dos líneas de cuatro claramente definidas y sin ningún apuro al momento de recuperar y tratar de atacar. La pelota llegó pocas veces a Suárez y Cavani que lucharon con sus marcadores muy lejos del área rival y lograron un par de faltas que luego no se tradujo en peligro a través de la pelota quieta.

Y lo estaba logrando hasta que Luis Fernando Muriel levantó un tiro de esquina, Abel Aguilar se anticipó a Édinson Cavani y con un cabezazo, venció la resistencia de Fernando Muslera.

Colombia no había generado una sola opción clara de gol hasta esa altura, no brillaba, no desequilibraba, pero ya ganaba, Uruguay, que tampoco había hecho nada en ataque, adelantó un poco sus líneas sin ceder espacios en zona posterior y poco a poco, peleando pelotas divididas, marcando la salida de los defensores colombianos y provocando faltas, algunas demasiado complacientes del argentino Néstor Pitana, comenzó a acercarse al arco de David Ospina. Colombia ya no tenía la posesión de la pelota, le costaba recuperarse y no era lo suficientemente sincronizado y preciso para contraatacar. Tras el gol la selección celeste intentó subir líneas de a poco, buscando la dupla atacante y con el apoyo de Sánchez y los laterales, que poco a poco se animaban. Cavani fue amonestado tras disputar un balón aéreo donde Mina lo golpeó con la suela en el muslo -inadvertido por el juez- lo que provocó la protesta del salteño y la posterior amarilla.

Uruguay equiparó la posesión de balón, aunque con irregularidades en la entrega. De todos modos logró un par de aproximaciones al área, una que derivaría en el tanto del empate. Foul de Colombia contra Corujo por el sector derecho y el tiro libre contra el área que terminó en la redes, después de que un defensa la peinara hacia atrás y el Cebolla Rodríguez convierten con el parietal izquierdo.

Iban 26 minutos y a partir de ahí el equipo de Tabárez se mostró más entero, más allá de que Colombia tuvo algo más la pelota, pero carente totalmente de profundidad. Incluso en la última jugada del primer tiempo otra vez el peligro acechó el arco de Ospina tras una pelota que cabeceó Godín, peleó Suárez y Cavani -en off side- casi manda al fondo de la red.

Ya en el complemento las intenciones ofensivas de Colombia se afirmaron y la selección local tuvo el dominio territorial absoluto. El ingreso de Cardona por Muriel fue clave en el conjunto cafetero ya que el talentoso volante supo conducir a un equipo que buscó por todo el frente de ataque el segundo tanto. Uruguay se vio sitiado y sin solución para controlar los encares de los jugadores colombianos, que hacían todo bien, salvo en la finalización. Pasaron así veinte minutos donde parecía que el gol local estaba al caer, logrando mantener Uruguay el cero en la segunda parte. La más clara para Colombia fue una combinación entre Bacca y Arias, con remate de este último que Godín despejó a un metro de la línea.

Después del pasaje de neto dominio colombiano el conjunto de Tabárez se rearmó. Algo más consistente en la media cancha donde Vecino y Arévalo Ríos trabajaron a destajo, también supo Uruguay hilvanar acciones de contra ataque. La primera llegada fue en un córner por izquierda, que Cebolla Rodríguez terminó mandando afuera con media tijera tras un rechazo a medias de la defensa. A los 28′ llegó la gran oportunidad para Suárez, que no había tenido ninguna de frente para resolver. Pelota larga de Godín que peinó Stuani y el salteño que gana en el cuerpo a cuerpo y define cruzado para el 2-1 parcial. El tanto golpeó un poco a los colombianos, que no se mostraron firmes en la última zona y sufrieron con un par de llegadas más de Uruguay en las que Stuani y Cavani no lograron definir. Pero en los últimos diez minutos la escuadra de Pékerman volvió a pisar el acelerador y puso a la celeste contra las cuerdas. Fue así que al minuto 40, después de un centro de la derecha, un gran cabezazo del zaguero Mina se metió por arriba de Muslera para decretar el merecido 2-2. Uruguay se defendió con el alma en los últimos minutos – Pitana dio 5 de descuento- y se llevó un punto más que valioso en la difícil Barranquilla.

DETALLE

Colombia 2 – Uruguay 2

Estadio Metropolitano de Barranquilla

Árbitros: Néstor Pitana, Hernán Maidana y Juan Belatti (Argentina)

Colombia 2: David Ospina; Santiago Arias (74′ Orlando Berrío), Yerry Mina, Óscar Murillo y Farid Díaz; Abel Aguilar y Carlos Sánchez; Juan Guillermo Cuadrado, Macnelly Torres y Luis Fernando Muriel (45′ Edwin Cardona); y Carlos Bacca (58′ Roger Martínez).

Uruguay 2: Fernando Muslera; Mathias Corujo, Sebastián Coates, Diego Godín y Gastón Silva (43′ Álvaro Pereira); Carlos Sánchez (70′ Christian Stuani), Egidio Arévalo Ríos, Matías Vecino y Cristian Rodríguez (75′ Diego Laxalt); Edinson Cavani y Luis Suárez.

Goles: 15′ Abel Aguilar (C), 26′ Cristian Rodríguez (U), 73′ Luis Suárez (U), 80′ Yerry Mina (C)