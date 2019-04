Montevideo, 16 abr (EFE).- El vicepresidente de la Corte Electoral uruguaya, Wilfredo Penco, destacó este martes a Efe que la institución logró tramitar todas las solicitudes para obtener la credencial cívica, documento necesario para votar en las elecciones, que presentaron miles de uruguayos en el último día habilitado. En ese sentido, detalló que el pasado lunes en Montevideo se hicieron 2.800 tramites y ahora la Corte debe controlar las documentaciones presentadas, la concordancia de los datos registrados y las impresiones digitales tomadas. “Es un tramite muy extenso, que lleva muchos controles en los que están las garantías que ofrece el sistema para un registro depurado, donde no se den dobles o múltiples inscripciones y donde el registro refleje efectivamente la realidad de cada persona”, subrayó. De acuerdo con eso, Penco apuntó que la mayoría de las personas que inician el trámite suelen ser aceptadas por la Corte Electoral y, al finalizar todo el proceso, reciben los documentos correspondientes. Por otra parte, el vicepresidente afirmó que la última jornada para realizar tramites fue “muy intensa” y con una presencia “masiva”. Pese a ello, Penco apostilló que todo se desarrolló “en orden, de modo pacifico y con gran paciencia por parte de las personas que tuvieron que esperar su turno” y con “gran eficacia” por parte de los funcionarios electorales. Miles de uruguayos hicieron largas filas este lunes frente a la Corte Electoral en el último día habilitado para obtener su credencial cívica. Si bien había gente de todas las edades, fueron casi todos jóvenes los que dejaron para último momento el trámite y se tomaron el inicio de la Semana de Turismo (Semana Santa) para conseguir su credencial. La mañana reunió a las miles de personas que rodearon la Corte Electoral e incluso provocaron que se deban cerrar algunas calles de la Ciudad Vieja ante la gran cantidad de personas. Este es un año electoral en Uruguay y por eso es importante contar con la credencial. A fines de junio se dará la primera fecha electoral, donde los ciudadanos elegirán, en los comicios internos -que no son obligatorios-, a los precandidatos de cada partido político. Una vez definidos los candidatos oficiales, a fines de octubre serán las elecciones nacionales y parlamentarias -obligatorias-. Si el candidato a presidente con mayor número de votos no supera el 50 % de los votantes, se realizará a fines de noviembre una segunda vuelta entre los dos primeros puestos. EFE