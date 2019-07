Juegos Panamericanos Básquet

Hoy debuta la selección “celeste” en básquetbol con la baja de su capitán. La selección uruguaya de básquetbol se encuentra en Lima preparándose para su debut en los Juegos Panamericanos, que será este miércoles a las 20 horas frente a Argentina, principal favorita a llevarse el oro.

Los celestes no podrán contar con Bruno Fitipaldo, quien “lamentablemente no está apto para afrontar al 100% estos juegos”. Así lo confirmó Edgardo Kogan, seleccionador uruguayo, al programa Puro Básquetbol, de Sport 890.

“Seguramente si fuese un juego definitorio o fuera un torneo que clasificara a otro evento, tomaría el riesgo de jugar. Pero tiene un dolor puntual en el pie. Y en un torneo en el que hay tan pocas horas de recuperación no nos podemos quedar sin recambio”, agregó Kogan.

El comunicado de Sanidad

Por precaución médica, Bruno Fitipaldo será baja en Uruguay, el jugador presenta un dolor de articulación tarso metatarsiana derecha que genera impotencia funcional. Se le realizó RNM y los Dres. Zarrillo (COU) y Larroque (FUBB) descartan lesiones de gravedad.

La intención del cuerpo técnico es que viaje el alero Bernardo Barrera para sumarse al plantel en lugar de Fitipaldo, siempre y cuando la organización autorice el recambio solicitado. La baja del capitán se suma a las de Gustavo Barrera, Santiago Vidal, Mathias Calfani y Esteban Batista, lo que hace que el plantel uruguayo esté visiblemente menguado i diezmado, para afrontar el primer torneo con el nuevo Cuerpo Técnico.

Uruguay debuta hoy miércoles ante Argentina a las 20 horas, luego jugará mañana jueves ante México (20.00 hs9, y cerrará la serie el viernes a la hora 12.00 jugando ante República Dominicana.

El plantel “celeste”BASES

Juan Santiso – Malvín – Luciano Parodi Franca (Brasil)

ESCOLTAS: Santiago Vescovi – NBA Academy (Estados Unidos) – Joaquín Rodríguez – Aguada

ALEROS: Juan Ignacio Ducasse – Santa Clara University (Estados Unidos) – Santiago Moglia – Nacional

Bernardo Barrera – Gimnasia y Esgrima CR (Argentina)

ALA-PÍVOTS: Martín Rojas – Biguá – Hernándo Cáceres – Capitol

PÍVOTS: Uriel Trocki – Maccabi Raanana (Israel) – Kiril Wachsmann Hispano Americano (Argentina) – Nicolas Borsellino – Goes