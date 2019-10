Esta noche (20:30) la “celeste” ante Perú en el Estadio Centenario

Por fecha FIFA en la jornada de hoy viernes a la noche (20,30) la selección de Uruguay que dirige el maestro Óscar W. Tabárez enfrentará a su similar de Perú, selección dirigida por el entrenador argentino Ricardo Gareca, que tiene como su ayudante de campo al uruguayo (salteño) Sergio “Bocha” Santín.

Sin dudas un compromiso que siempre genera expectativa, ya que para esta ocasión por ejemplo, la selección “celeste” no podrá contar con dos, de sus máximo exponentes, como lo son sin dudas los salteños Edinson Cavani y Luis Suárez

En el caso de Cavani, el delantero del París Saint Germain se viene recuperando de una lesión, y por el lado de Suárez, la sanidad del Barcelona de España conjuntamente con sus pares de la selección de Uruguay, y debido a un trabajo especial de recuperación que viene realizando el jugador, el entrenador Óscar W. Tabárez decidió no convocar a Suárez para estos dos partidos ante Perú.

A la baja de los dos nombrados se sumó la de Christian Stuani, jugador que informó acerca de solucionar un problema personal en España, y solicitó al “maestro” no ser tendido en cuenta al menos para este primer partido.

La chance para varios jugadores jóvenes, los que en algún caso ya han tendido varios minutos en cancha con la “celeste” mayor, pero que ahora nuevamente ante las ausencias de los referentes, tendrán la chance de mostrarse ante el “maestro”, buscando ser tenidos en cuenta a futuro cuando Uruguay inicie el camino de Eliminatorias rumbo al Mundial de QATAR 2022