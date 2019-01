El delantero uruguayo defensor de River Plate de Argentina comunicó la decisión a través de las redes sociales

La situación no es de ahora, ya venía de antes, el jugador y su entorno ya sabían que esto podía suceder en cualquier momento, una necrosis aséptica en la cabeza del fémur, producto de un infarto en el hueso, comenzó a complicar a Rodrigo Mora a mediados de 2017. El tratamiento le llevó varios meses y los médicos aseguraban que no podría volver a jugar, el jugador oriundo de la ciudad de Rivera lo intentó, retornó a las canchas y disputó 28 encuentros en 2018, aunque lejos de su nivel.

Este domingo, cuando sus compañeros de River Plate viajaban hacia Punta del Este para realizar la pretemporada, el atacante de 31 años le puso punto final a su carrera. “Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo”, expresó.

“Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera”, escribió en un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“Se que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar… Pero hoy solo quiero agradecer a todos, a mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron siempre”

Mora, que defendió las camisetas de Juventud de Las Piedras, Defensor Sporting, Cerro, Benfica, Peñarol, Universidad de Chile y River Plate de Argentina, llevaba cuatro años y medio en el equipo “millonario”, donde vivió dos pasajes y ganó dos veces la Copa Libertadores de América.