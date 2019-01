Básquet L.U.B: Hoy cinco partidos en la capital para iniciar la 4ta fecha del Clausura

Tras varios días de inactividad, debido al paréntesis realizado con motivo de las fiestas tradicionales, y haber disputado fecha completa el pasado viernes en la capital del país, se retomó la competencia de Liga Uruguaya de Básquetbol, el máximo torneo de baloncesto a nivel país. Escenarios con buen marco de público en la capital del país, y siete compromisos que se jugaron correspondientes todos a la tercera fecha del torneo Clausura.

Hoy lunes en Montevideo, y con la disputa de cinco compromisos fijados, ya estará iniciando la cuarta fecha del Clausura, con varios juegos destacados, y que tendrá varios cruces entre rivales directos a estar en la definición.

En el caso de hoy, sin dudas el partido destacado será el que lleven adelante los equipos de Urunday Universitario (26) vs Defensor Sporting (28) en el gimnasio de Welcome. Cabe destacar que el equipo “fusionado” violeta es uno de los puteros de L.U.B junto a Nacional y el equipo de los “estudiosos” es hoy uno de los vanguardistas.

Una victoria de Urunday lo hará igualar la línea de su rival hoy, pero una victoria de Defensor Sporting consolidará, y asegurará el liderazgo en tabla de la gente violeta, sin importar el resultado que obtenga mañana el otro puntero Nacional, cuando enfrente de visitante al “rojo” de Pocitos Trouville.

La cuarta fecha del Clausura se estará completando en la jornada de mañana martes con la diputa de otros juegos destacados, ya que el otro puntero Nacional visitará a Trouville, y el equipo del salteño Nicolás Mazzarino Malvín, que viene de conseguir una agónica victoria ante Goes (103 – 102) jugará ante Welcome en el gimnasio de Larre Borges.

Todos los resultados

Tercera fecha: Torneo Clausura

Nacional (104) – Welcome (85)

Defensor Sporting (99) – Atenas (91)

Malvín (103) – Goes (102)

Olimpia (81) – Biguá (73)

Urunday Universitario (80) – Aguada (74)

Hebraica y Macabi (98) – Verdirrojo (76)

Posiciones L.U.B

Nacional 28, Defensor Sporting 28, Malvín 27, Olimpia 27, Urunday Universitario 26, Hebraica y Macabi 25, Trouville 25, Aguada 24, Goes 24, Biguá 22, Atenas 21, Welcome 17, Sayago 17, Verdirrojo 14

Próxima fecha

Cuarta del Clausura

Lunes 7 de enero (Hoy)

Hora de comienzo: 20.30 Hs

Goes vs Atenas. Aguada vs Olimpia

Biguá vs Verdirrojo

Hebraica y Macabi vs Sayago.

Defensor Sporting vs Urunday Universitario

Martes 8 de enero (Mañana)

Welcome vs Malvín (20.30)

Trouville vs Nacional (21.15)