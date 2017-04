Vive en una gran casa sobre una calle costera, de clase alta. Nada, ni el barrio, ni la fachada, ni el interior —anodino, casi impersonal— permiten inferir que allí vive una estrella de rock. Roberto Musso (Montevideo, 1961) no revela en la entrevista la contundencia de sus letras: duda, vacila, da vueltas. Pero ayuda a entender —es ingeniero, padre de una niña pequeña, líder del Cuarteto de Nos— por qué su arte sigue produciendo la misma sorpresa que a principios de los 80, cuando podía subir al escenario envuelto en papel de plomo y con globos de colores atados a cada articulación.

Es complicado separar a la persona Roberto Musso del colectivo Cuarteto de Nos. Pero el sujeto de esta entrevista sos tú, no el Cuarteto. Por eso te traslado la pregunta, ¿cómo vivís tú los procesos creativos?

Para mí es muy difícil esa separación, es una pregunta que nunca me había planteado. Hacer canciones es en lo que más tiempo y energía invierto, y lo hago yo solo, acá en mi estudio en el fondo de casa. Y ahí no estoy pensando que estoy componiendo una canción para el Cuarteto. El proceso es sentirme yo, Roberto, haciendo las canciones que me gustan. Es lo que tengo ganas de hacer, y de lo que tengo ganas de hablar. Y en esa etapa capaz que el Cuarteto está más subyacente. Porque la cuestión de qué esperan mis compañeros que yo les muestre no está presente. Por eso digo que me siento con libertad. Yo no le muestro a nadie lo que estoy haciendo. Componer es un proceso súper íntimo para mí. Estoy un año y medio laburando, dale que te dale, más que cuando trabajaba de ingeniero. Metido en ese proceso que lo vivo por dentro, escuchando los demos que hago: los escucho en determinado momento, en determinado lugar, en distintos estados de ánimo. Y antes de mostrarle esas canciones al Cuarteto se las muestro siempre a mi esposa, que es la primera persona que las escucha. Recién ahí es cuando se las muestro a ellos, cuando me abro a los demás. Un momento precioso, pero también súper estresante para mí.

PLANILLA EXCEL

—Una vez explicaste cómo hiciste «Yendo a la casa de Damián»: pusiste todas las opciones de palabras en una planilla Excel para ver posibles combinaciones. Y es algo tan alejado de lo que uno espera de la creación, tan de ingeniero. ¿Qué tan obsesivo, estructurado o metódico sos?

Soy todo eso: muy metódico, estructurado, con una rutina para componer. No puedo componer en una gira, o en un lugar casual. Capaz que eso también va contra lo que se espera de la creación. Nunca es «anoche me tomé dos whiskies e hice esta canción». Imposible. Necesito la rutina de levantarme temprano, tener todo el día para trabajar. Soy muy metódico en ese aspecto, y obsesivo en cuanto a que le doy mucha vuelta a las letras. No quiero que se repita una idea que ya hice antes, y quiero que cada frase aporte algo. A veces el productor me dice «por qué no repetís la letra del pre estribillo, nadie te va a decir nada, Roberto». Y no, tiene que ser distinta. Me gusta la concentración de información en las letras. Que cada palabra aporte.

Eficiencia digamos

Y también perdurabilidad. A una letra muy trabajada siempre le estás descubriendo nuevos significados, nuevos detalles, «ah, mirá por qué dijo esto acá…», y es una canción que capaz que hace diez años que venís escuchado. Y después bueno, lo de la planilla Excel es verdad. Para mí el método científico tiene mucho en común con el método creativo. A veces me dicen «pa, un ingeniero, nada que ver con la creatividad, con ser artista». Bueno, no sé. Sí. No. Digamos que en el ingeniero hay escondido un ser sensible. Porque lo que a mí me llevó a estudiar matemáticas es muy parecido, tiene un gran paralelismo con la creación artística. Es un mundo de ficción en el que te metés. Que después tiene que ser el soporte para una realidad. Pero el estudiar números complejos, integrales, ecuaciones diferenciales, yo no lo veo tan alejado de hacer una canción. Para mí son dos mundos abstractos con muchos puentes en común. Y el método científico, el de no tener miedo al fracaso, el de probar todo, errar y volver a intentar, es lo mismo que hago cuando compongo. O sea, arranco con una melodía, y no termina de cerrarme cómo suena, pero decido darle una chance, y si no me gusta un camino pruebo otro. Todo eso lo veo muy asociado a lo que aprendí en facultad. En el video de la canción «Roberto» que hizo Martín Sastre sos el único que tiene ojos. La metáfora es buena: para hacer letras como las tuyas hay que tener mirada propia, agudeza, estar atento. El tratamiento del yo en las canciones es fundamental para mí. Sobre todo cuando ya tengo muchas canciones donde el yo es protagonista. En el momento en que escribí «Roberto» quise que el yo estuviera en otro lado. Entonces se me ocurrió esa idea, que fuera como abrirme la cabeza y meter el micrófono adentro. Ese fue el disparador, una canción en la que el protagonista no fuera estrictamente la persona sino sus pensamientos. Una seguidilla de frases que uno a veces piensa. «No desees que mueran tus enemigos, es mejor que estén vivos para verte triunfar». Pensamientos, correctos o incorrectos, que pasan por tu cabeza, al punto que a veces decís «pa, no puedo estar pensando esto». Bueno, pero es tu cabeza. Me gustó esa faceta del yo. Creo que ese video está bien logrado, y mirá que no es nada fácil. La bajada a tierra de una canción mía a un video es insospechadamente difícil. Y este está bien, se entiende lo de los ojos, lo de que está en un mundo al revés que los demás…

Te reconocen por la calle. Te sentirás observado, o te cuidarás. Hay cosas que no podés hacer más. ¿Cómo afecta eso a tu creación? Tiene un efecto sobre cómo transitás por los lugares públicos, y por tanto en cómo percibís las cosas. Tú ya no sos un tipo que va virgen por ahí, la gente no actúa natural si te reconoce. Claro, no actúa normal. Pero no siento que eso me clausure ninguna línea en la parte de la creación. Lo que sí ocurre, asociado un poco tangencialmente a ese tema, es el saber que hoy llegamos a un público mucho más masivo. No es que me condicione, pero estos últimos años ha hecho que me tome las cosas con un poco más de responsabilidad, por llamarle de algún modo. El saber que lo que hago va a ser escuchado por un chico de México, o de Honduras, y que se va a quedar pensando «qué me quiso decir Roberto en esta canción». Es una sensación extraña, que no sé bien cómo definir, y que en los hechos implica meter más trabajo.

¿Qué creés que le das al que escucha tus canciones? ¿Pensás que la gente exorciza cosas con tus letras?

Creo que sí. Sobre todo esas letras donde el personaje no es el habitual ganador, que le va bien en la vida. En general la identificación viene justo por el lado más oscuro de los personajes, o más del perdedor normal. Me llevo muchas sorpresas con eso, desde gente que se tatuó una frase mía, a gente que te aborda después de un recital y te dice «vos me salvaste la vida, tus canciones me hicieron cambiar la forma de pensar».

IDIOMA MALÉFICO

Uno escucha tus letras y son pequeños relatos. Sos un contador de historias. Y para que esos textos que escribís sean canciones, y además rapeables, hay una variable importante que es la sonoridad. Me resulta curioso eso de tener que elegir una palabra no exactamente en función de lo que dice sino de cómo suena, o de si rima. Me pregunto cómo es. A veces querrías usar una palabra pero no calza.

Tal cual. Por decirte algo: la palabra «debut» me encanta, la quiero meter en una canción. ¿Pero cómo? Tengo archivos de palabras que me gustaría usar en alguna letra, y siempre que estoy escribiendo los reviso.

(Publicado por El País Cultural).