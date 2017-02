En la tarde del sábado, tal como lo adelantara EL PUEBLO, se llevó a cabo en el Palacio Córdoba, la Jornada sobre el relacionamiento Médico – Paciente, en la que participaron representantes de los Usuarios de la Salud, el Sindicato Médico de Salto, FEMI, ASSE, Centro Médico, Colegio Médico, Ministerio de Salud Pública (MSP), y AFCAM. En la conferencia de prensa brindada una vez concluida la exposición, se manifestó lo siguiente.

Julio César Caballero, Representante de los Usuarios de la Salud

Como representante de los usuarios de la salud, manifestó Julio César Caballero, tuvimos esta reunión con todos los actores médico, donde tras la problemática, para nosotros bastante grave, de las agresiones hacia personal de la salud, acordamos formar un ámbito en el que intentaremos entre todos los actores, no sabemos si solucionar, o por lo menos poder bajar los decibeles e inculcar en algunos usuarios, como tenemos que actuar acorde a nuestros deberes y derechos. No avasallando a nadie, pero tampoco dejándonos avasallar, ya que existe una ley que nos ampara como usuarios, que es la 18.035.

Creemos que fue un buen ámbito de discusión, en el cual también tratamos el tema del menor fallecido hace algunos días, episodio del que particularmente me enteré por la prensa, y por lo cual estuve reunido con la dirección del Hospital, donde conversamos al respecto, y también vimos varias de las actuaciones que se estaban realizando.

Es un tema que lo dirimirá la Justicia cuando termine la investigación, y ahí veremos que es lo que sucede. En lo que no estamos de acuerdo es con las amenazas que surgieron en las redes sociales, pues nadie tiene qué amenazar a nadie, y sino que den la cara directamente y se trata de solucionar la cuestión de otra manera.

En resumen lo que podemos decir es que, los ámbitos para conversar están.

Dra. Natalia Martínez, Sindicato Médico de Salto

En realidad lo que concluimos al final de esta jornada, es concretar a nivel de la JUDESA (Junta Departamental de Salud), el lugar en el que se va a trabajar con una agenda durante todo el año, para mejorar la comunicación y el vínculo entre el equipo de salud y el usuario de la salud, en el que este último es un protagonista también, de la mejora del vínculo.

A solicitud de los usuarios y de acuerdo a nuestro parecer, tenemos previsto concurrir a las policlínicas barriales o a aquellos lugares donde es necesario que la comunicación prestador de la salud – usuario mejore.

El trabajo se haría en talleres, donde se profundizará la parte comunicativa, como un eje importante a tener en cuenta, pues es allí donde encontramos el mayor déficit.

Esos talleres son dirigidos tanto al usuario, al equipo de salud, que incluye al personal médico, al administrativo, y al resto de los funcionarios, y a la población en general, donde también estarían involucrados los medios de prensa.

Dr. Néstor Campos, Presidente del Colegio Médico del Uruguay

Por su parte, el Dr. Campos, haciendo hincapié en su calidad de médico intensivista, por lo cual estuvo muy relacionado a los casos considerados de emergencia, se refirió a la diferencia existente entre los mismos y los llamados de urgencia, expresando que “se define emergencia cuando hay fundamentalmente riesgo eminente de muerte o un proceso que si no se atiende inmediatamente puede dejar secuelas.

Eso va desde el paro cardíaco que es la más importante, hasta una crisis de asfixia etc; después está la urgencia, la cual hay que resolver en las próximas horas, pero que no cambia si se resuelve dentro de dos o tres horas.

En el tema se utiliza una trialles, que significa clasificación, que es un término francés que quedó en la jerga médica, en la cual se determinan diferentes niveles de los que surge cuándo resolver el problema. Entonces a veces, y hoy lo comentamos respecto a la lista de espera donde pasa un poco lo mismo, donde no va tanto de cuándo llegaste, sino cuál urgencia tenés, y ahí tiene que haber un poco de colaboración y entendimiento en el entendido que por ahí llegué antes, pero van a atender a otro paciente porque está más grave que yo. Y hay días en los cuales los recursos humanos son finitos, por eso en las situaciones de desastre cambia inclusive, pero uno tiene determinado número en la guardia que es la cantidad habitual que hay, donde tenemos que determinar quién va a ser asistido primero y quién después.

En las unidades móviles, habrán visto que es común, que si hay clave uno la ambulancia sale con máxima rapidez, esa es una clasificación que se hace vía telefónica con el médico que está a cargo de ello, de acuerdo al interrogatorio que realiza sobre el caso, teniendo prioridad ante otros casos. Sucede que los recursos son finitos, y no se puede tener un médico por cada poblador, por lo tanto hay que utilizarlos de la mejor manera.

Dr. José Ibargoyen, FEMI

Hoy en día cada vez estarán más y mejor instalados los sistemas informáticos, los que van a permitir objetivar el tiempo de espera, o sea, para el que esté del lado de afuera por 20 minutos y le pareció que fueron tres horas; sin embargo, hoy eso es un tema que va a quedar bien claro, cuánto se demora en atender, obviamente teniendo en cuenta las prioridades manifestadas por el Dr. Campos.

La gente tiene que saber que no es lo mismo el ámbito asistencial de una policlínica, donde uno eligió a ese médico para que lo atienda, el que tiene tiempo para pedirle el examen y para explicárselo, y tener un intercambio que le permite ir cumpliendo el proceso del tratamiento, al de la emergencia, donde al paciente lo elige el médico que en ese momento está cubriendo la guardia, cuyo tiempo y además las prioridades muchas veces están condicionadas por otros factores que no es el vínculo que quieren tener con ese paciente. En definitiva, conocer lo complejo que es el sistema asistencial y las distintas variables que puedan estar influyendo y cuáles se pueden manejar desde la persona que está en ese momento sentado frente a ese paciente y cuáles no, es una de las cosas que creemos que tenemos que profundizar, desde el personal y del equipo de salud aprender mejor el cómo funciona el sistema y cuáles son las herramientas, y también desde el lado de los usuarios.

Esto no va a eliminar el problema de la violencia, porque es un problema social mucho más profundo, pero particularmente en lo que nos concierne y nos preocupa, creemos que se debe minimizar en el área de la salud, porque las consecuencias que tiene son especial y potencialmente graves.