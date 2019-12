Mañana doble jornada por la 5ª y última fecha de la 3ª rueda en 1ª división

En el correr de la semana en curso, va cerrando la quinta fecha (3ª rueda) del campeonato «Salteño» de básquetbol en primera división. Como se había decidido de antemano, la fase regular de campeonato debía cerrar el día 22 de diciembre, y así lo hará la actividad prevista en esta temporada 2019 – 2020, con los partidos («pico» incluído) que restan por calendario y fixrure de competencia. Tras lo que fuera la reunión semanal del Consejo Superior el pasado lunes en el local de la L.S.B, ya quedó programada la actividad deportiva para esta semana en categoría Mayores (1ª división)

Tras lo que fuera en la noche del pasado martes la disputa del «pico» de partido pendiente entre los equipos de Salto Uruguay (85) vs Atlético Juventus (86), en la jornada de ayer miércoles jugaron (ver página 19) Atlético Juventus vs Universitario, y mañana viernes se disputará una doble jornada en dos escenarios diferentes respetando siempre la localía. La fase regular del campeonato en primera división (entre equipos locales) se estará cerrando el próximo sábado con el partido fijado entre Círculo Sportivo vs Salto Uruguay en el gimnasio «azulgrana».

Cronograma de partidos

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»: Categoría Mayores (1ª división)

Copa: «60 años de Cosalco»

Quinta fecha: Tercera rueda

Viernes 20 de diciembre

Hora 21.00: UNIVERSITARTIO vs FERRO CARRIL

Hora 21.00: NACIONAL vs ATLÉTICO JUVENTUS

Sábado 21 de diciembre

Hora 21.00: CÍRCULO SPORTIVO vs SALTO URUGUAY

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.

Torneo Integración

Domingo 22 de diciembre

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Hora 18.00: Salto Uruguay vs Paysandú Wanderers

Horta 20.00: Atlético Juventus vs Centro Allavena

En Paysandú

Escenario: (A confirmar)

Hora 18.00: Colón vs Nacional

Hora 20.00: Touring vs Ferro Carril_