El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) recuerda que la vacunación contra la fiebre aftosa a todo el rodeo nacional se realizará desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo. Las dosis estarán disponibles en las Regionales Departamentales del MGAP y serán entregadas a los titulares con la Declaración Jurada de DICOSE vigente, la Planilla de Control Interno de existencias y de Control Sanitario. Es importante recordar que al momento del retiro de las dosis es necesario poseer elementos apropiados para que las vacunas no pierdan la cadena de frío y por ende su efectividad, esto es, conservadora con hielo o refrigerante. Se recomienda la vacunación subcutánea, con el fin de evitar abscesos en los puntos de inyección que generan pérdidas importantes por decomisos en la carne. Recuerde que durante el período comprendido entre el 15 de febrero y el 1º de marzo de 2018 inclusive, no se podrán realizar eventos de concentración de bovinos (tales como remates feria, exposiciones, etc).