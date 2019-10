Por Nicolás Caiazzo

La temporada llegó a su fin para Vaimaca Rugby Club y con ella se logró cerrar su participación en la distintas categorías con el broche de oro anhelado en el inicio.

La realidad es que cada paso fue planificado y enfocado a fondo por parte de sus actores para que el club salteño, luego de un año histórico obteniendo su anhelada personería jurídica, lograra cumplir con cada uno de sus objetivos.

La obtención del Tetra Campeonato Uruguayo Femenino, Campeonato Uruguayo en Mayores y Reservas, el invicto en M15 (no había título en juego) y el título compartido con C.T.M en la capital de nuestro país donde cinco salteñas de Vaimaca fueron cedidas para obtener así el Uruguayo en M18 Femenino, hacen de este club un modelo de continuo crecimiento a nivel del interior de nuestro país.

Es por eso y mucho más que El Pueblo recibió a dos campeonas uruguayas, Adriana Altamiranda (categoría Mayores) y Sofía Acevedo (M18 en C.T.M).

NADA ES CASUALIDAD

Siendo un emblema en la institución, plagada de experiencia y continuas enseñanzas por sobre sus pares, Adriana Altamiranda se alza como una de las grandes responsables del éxito del conjunto azulgrana.

– ¿Cuál es la dimensión del éxito que debe hacerse el ciudadano salteño si se le llama a Vaimaca campeón uruguayo?

– «Pienso que la dimensión debe ser bastante grande, muchos no tienen idea de cuan complicado es para nosotras el rugby uruguayo. La gente no se da cuenta de todo lo que dejamos de lado, aunque obvio los del club lo saben y es por eso que lo festejamos todos en familia».

– ¿En dónde estuvieron las claves de tantas consagraciones?

– «El fin de semana nos encontramos con gente que no podía creer que un club del interior tuviera tantas cosas, salvando a El Trébol en Paysandú, tenemos una buena infraestructura y siempre apostamos a ir creciendo año a año. Hay una comisión que trabaja de manera invaluable para lograr objetivos continuamente; todos tenemos una idea de ir superándonos año a año, día a día, partiendo de aquella vez en donde arrancamos entrenando en la subida del Club de Pesca y hoy contamos con una gran cantidad de proyectos que se fueron concretando».

– Entonces los títulos no son casualidad.

– « Los títulos no son casualidad porque los jugadores siempre lo quisieron y se engancharon las personas que estaban afuera apoyando. A veces no somos solo nosotras jugando, es el que maneja las cosas desde la computadora, el delegado a través del celular, es la directiva intentando obtener buena luz para la cancha, los que van a regar, cortar la cancha y tirar semillas, los padres, los chicos del streaming que nos permitían llegar a gente de todo el mundo».

– ¿Dónde arrancó el sueño?

– «Arrancamos una pretemporada que se desarrolló todos los días, luego se bajó a tres, y a mitad de año se bajó la carga entrenando dos días por semana y complementando con gimnasio. El tinte siempre fue llegar a las definiciones partido a partido sin subestimar al equipo rival, sacando fuerzas en ser fuertes mentalmente y eso en experiencia nos suma bastante».

– ¿Conformar un equipo de trabajo serio fue necesario?

– «Nuestro entrenador Elias Lombardi es jugador en el equipo masculino pero es una persona que siempre está analizando videos y buscando aprender en lo técnico y en lo físico, es alguien que sabe mucho de seven; a su vez tenemos profes del club que están dando una mano en lo físico, que están presentes en el gimnssio, que se esfuerzan por hablarte o, en corregir posturas y demás».

– ¿Se puede pensar en Vaimaca como familia?.

– Verdaderamente somos una gran familia, y siempre es fácil integrar a los que se suman. Los varones son entrenados por Cecilia Verocai y el respeto que tienen por ella es admirable, como nosotras tenemos con nuestro entrenador y eso no sé si pasa en todos lados, si un equipo de fútbol o de handball tienen el mismo respeto entre los dos géneros, eso, es algo que está muy bueno porque Vaimaca es familia e integra una gran variedad de deportes».

-Antes de reiniciar y encarar la pretemporada, ¿qué queda en el tintero?

– «En verano teníamos la idea de ir al Seven Valentín Martínez, pero por costos decidimos no hacerlo. Vamos a apostar al Seven Ranch que es el nuestro, y luego tal vez viajar a algún torneo que se nos presente y sea accesible».

«URUGUAY ESTÁ MUY LEJOS COMPARADO CON SUDAMERICA»

Con varios años defendiendo la camiseta de la selección uruguaya y siendo una de sus referentes, Altamiranda también se tomó un momento para reflexionar sobre la realidad del rugby a nivel país y en especial su punto de vista desde la selección femenina.

«En Uruguay nos falta desarrollar entrenadores capacitados para enseñar, porque hay equipos fuertes pero algo les falta para llegar al final. A su vez se necesita de mucho compromiso porque hay equipos que arrancan participando y luego dejan de hacerlo; nosotros viajamos todo el año y hay equipos que deben una vez sola visitar Salto y no lo hacen», mantuvo.

«Uruguay está muy lejos comparado con Sudamerica, seguimos teniendo incomodidades. Hay algunas jugadoras que en la Selección nos venimos cansando de lo mismo todos los años. Deben fomentar proyectos de aquí a dos o tres años, no ponernos un entrenador de Selección a falta de un mes para un torneo», comentó.

«Desde la U.R.U deben hacer algo, y si desde ahí no cambian es muy difícil que el rugby uruguayo cambie, nunca vamos a tener una buena Selección si no le dan las herramientas a los clubes para progresar», concluyó.

BRILLANDO EN SUELO AJENO

Sofía Acevedo es jugadora de Vaimaca de toda la vida, el amor por el rugby inició desde la panza cuando su mamá ya pertenecía al club azulgrana y hoy tiene la posibilidad de defender al club dentro pero también fuera, representando junto a otras cuatro compañeras el sentirnse una institución que pese a no haber participado en la categoría que ella es parte, se movilizó para que ellas sí pudieran hacerlo representando otra camiseta.

«En mi caso las juveniles no pudimos completar la categoría en Salto, por lo que optamos en ir a la capital a representar a C.T.M. El sacrificio estuvo presente durante todo el año, que se vio reflejado en el aprendizaje que nos dejó el entrenar, el movernos para conseguir el dinero para viajar. En nuestro caso la peleamos,porque fue un año fuerte que estuvimos peleando con Champagnat», destacó.

«Macarena Ferrari, Camila Andrioli, Alfonsina Andrioli y Pia Correa al igual que yo aportamos bastante para el título porque fue un esfuerzo que se vio reflejado en el compañerismo que se sintió en la cancha con las demás compañeras. Defendimos una causa que no era la propia, incluso nos propusieron quedarnos pero nosotros nos comprometimos a jugar todo el año y así lo hicimos», sostuvo.

« El año que viene deseamos que Vaimaca participe completando el equipo en la categoría, pero igualmente seguiríamos estando para lo que nos necesiten si así no se da. Nosotras cinco queremos ser como Cecilia Verocai o Adriana Altamiranda, queremos ir a la Selección, queremos superarnos y nos matamos entrenando para que nuestroa físicos cambien para ser como ellas; tenemos nuestras referentes pero no podemos depender de las más grandes para todo porque esperamos superarnos día a día», concluyó..

VAIMACA A RÍO

Los juveniles en sus dos ramas estarán visitando Río de Janeiro, Brasil, en un viaje de confraternidad que se va a estar desarrollando en el mes de enero de 2020.

La idea es devolverles la visita (por 3 años Salto fue local) en el permanencia del proyecto «Rugby es nuestra pasión «, que consta en sacar a los jóvenes de las favelas y mostrarles otra realidad.

En este caso se hará a la inversa, compartiendo los jóvenes salteños la experiencia de visitar a los deportistas que durante tantos veranos les tocó enfrentar. Para que este viaje se desarrolle com efectividad se necesita acudir a las distintas actividades que el club está realizando para recaudar fondos, así que atentos a las novedades.