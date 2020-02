Por Nicolás Caiazzo

Con la felicidad que comparten aquellos que logran concretar una anhelada meta, el equipo de Vaimaca Rugby Club retornó a la ciudad de Salto tras su participación en conjunto con el equipo de Rugby è Nossa Paixão en el seven Rìo Rugby Beach disputado en la ciudad de Rìo de Janeiro, Brasil, en lo que significó la concreción de un grandioso proyecto que engloba varias aristas.

El conjunto salteño formó un mix de jugadores del equipo Rugby è Nossa Paixão y deportistas de nuestra ciudad para lograr conformar dos categorías que reflejarán la amistad y unión, logrando consagrarse campeones en M15 en ambas categorías.

EL COMIENZO DE LA HERMANDAD

La idea partió en Brasil, donde Roy Verocai en conjunto con otros colaboradores fundaron un proyecto para que los niños que provienen de las favelas, quienes conviven a diario con situaciones de desigualdad de todo tipo, tuvieran la oportunidad de practicar este deporte y desenvolverse en un ámbito de comunión y de los valores que el rugby predica. La propia motivación y organización fue llevando a que desde Brasil se emprendieran en viajes a competir en el popular Valentín Martínez, generando a partir de ahí el vínculo con Vaimaca Rugby Club. La visita se dio durante tres años donde Salto fue local, por lo que en este 2020 se optó por hacer el camino a la inversa, compartiendo los jóvenes salteños la experiencia de visitar a los deportistas que durante tantos veranos les tocó enfrentar.

LA PALABRA DE LOS DEPORTISTAS

Los jóvenes Alfonsina Andrioli, Lucas Montero, Àngel Minguta y Sofía Acevedo visitaron la redacción de El Pueblo donde compartieron las vivencias de su participación en suelo brasileño.

·¿Cómo nació la idea de

hacer este viaje?.

«Después de haberlos enfrentado en Uruguay, la idea siempre fue devolverles la visita, haciendo muchas actividades para recaudar dinero desde el mes de junio de 2019. Debimos organizar actividades en el club, cantinas, rifas, pastas, pastafrolas, para que 25 personas visitáramos Río por una semana», contó Andrioli por su parte.

¿Cuáles fueron las sensaciones tras la visita?

«Vimos que en Brasil había formado un equipo que estaba conformado por jugadores que convivían en las favelas de Río de Janeiro, donde se buscaba sacarlos del contexto de las drogas y las armas, un contexto diferente al nuestro», comentó Minguta.

«Allí visitamos la playa, el Cristo Redentor, pero lo que más nos impactó fue visitar las casas donde ellos vivían y conocer de fondo la realidad de cada uno, donde muchos de ellos, sin familias en algunos casos, se organizan para ser guías en las favelas y así lograr recaudar dinero para viajar al Uruguay», añadió Acevedo.

·¿Qué tipo de valores supieron apreciar más con su visita?

«De los valores que más nos quedaron marcados fue el no rendirse, porque incluso en lo deportivo habíamos perdido los dos partidos del primer día y luego jugamos al siguiente para así salir campeone», expresò Montero. «Vimos que tienen la cabeza bien puesta y siempre están dispuestos a entregar todo de la mejor forma. Para entrenar ellos deben hacer viajes de horas, no saben si en el día van a tener un plato de comida o no cuentan con el apoyo de su familia, y esas cosas nosotros no las pasamos porque vivimos en otra realidad», agregaron en conjunto.

La idea es que el conjunto brasileño venga a disputar el Valentín Martínez en el mes de noviembre y que luego Vaimaca pueda visitarlos en enero del 2021 para continuar con esta comunión con el pasar de los años.

ARRANCA LA PRETEMPORADA

El lunes a las 19.15 hs estará iniciando la pretemporada en la categoría femenina, donde se buscará alcanzar el número apto de deportistas que permitan a las salteñas participar en el Nacional bajo el nombre de Vaimaca, ya que en la temporada anterior formaron parte de CTM.

En la rama masculina parece estar un poco más organizada la conformación del plantel de M15 para participar en el Nacional. La pretemporada iniciará el lunes a las 20.30 hs. En ambos casos la pretemporada iniciará en su sede, ubicada en Camino del Éxodo 2595 entre Garibaldi y Apolon.