Por Nicolás Caiazzo.

La práctica de los distintos deportes en nuestro país se está transformando, por suerte, en la vuelta a aquella normalidad que atravesábamos hace cinco meses cuando el mundo no atravesaba por el contexto de una pandemia.

El padel fue de los primeros deportes en habilitarse por parte de la Secretaría Nacional de Deportes, cuando a principios del mes de junio iniciaba von la fase 1, la cual consistía en la realización de entrenamientos al aire libre y de manera individual.

Hoy el contexto ha cambiado y con la vuelta de los entrenamientos y competencias para espacios cerrados,

EL PUEBLO dialogó con uno de los salteños que mejor nos representa, Valentín Piastri.

-¿Cómo has vivido la vuelta a la competencia?

-«El pádel volvió a full. Habilitaron hace poco la Selección y eso generó más competencia.

Yo arranqué a entrenar firme hace tres semanas, jugué un torneo el fin de semana pasado en Paso de los Toros donde perdí la final y este fin de semana iba por otro pero se desgarró mi compañero y se canceló el viaje. La semana que viene iremos a Treinta y Tres que hay un torneo con un premio en dólares y participarán los mejores del Uruguay», manifestó.

-¿En que consta la preparación?

-«Arranqué a entrenar físico con Facundo Ernst en el gimnasio Fitness Club ubicado en Chaná y la idea es organizarme entrenando con él y por las tardes seguir con el pádel, el cuál juego todos los días», sostuvo.

-¿El desarrollo de la pandemia por Covi-19 complicó tu calendario?

-El parate por la pandemia a mi me favoreció porque jugamos el primer clasificatorio, donde perdí la semifinal, pensando en el Mundial que iba a desarrollarse en Qatar este año, y unos días después del clasificatorio se me cayó una plancha de mármol sobre un pie cuando estaba trabajando, quebrando esta un dedo y una parte del pie. Esto me llevó a que estuviese dos meses parado, porque pasó tres días antes de que comience la pandemia; la cual de no haber existido me hubiera impedido participar en los clasificatorios y posiblemente competir para buscar ir al Mundial», comentó a EL PUEBLO.

-¿Hoy como te encuentras tras esa lesión?

-«Ya estoy recuperado y de buena forma. Ahora habilitaron los torneos para las canchas cerradas y empieza la Selección, mientras estamos a la espera de saber en que fecha se va a realizar el Mundial», expresó.

-¿La Selección siempre como objetivo?

-«Ahora competimos únicamente en torneos en el Uruguay donde cada vez hay más canchas, se hacen torneos más grandes y cada vez se invierte más dinero en el padel. Ahora abre otro club con 6 canchas en Montevideo y ya había abierto uno con tres canchas, por lo que se está a la espera de los clasificatorios para el Mundial. En principio entre seis y ocho son los clasificatorios que vamos a disputar en nuestro país para buscar un lugar, donde los números 1, 2, 3 y 4 son citados de manera directa.

Luego el entrenador hace una Pre Selección entre aquellos que considera y que tienen un % 80 de asistencia a los torneos, para terminar de confirmar la lista para el Mundial», agregó.

-¿El 2020/2021 apunta a mayor competencia y mejores retos?

-«Ahora me estoy moviendo para ir a poder ir a competir en Argentina y participar del circuito allá.

Ya me estoy organizando antes de que habiliten el pasaje por el puente y así poder viajar para jugar el Profesional argentino en lo que queda del año, ya pensando en el 2021 disputarlo de manera completa.

Esto me dará un plus como deportista porque el nivel es Argentina es mucho mejor. A su vez seguiré con mi equipo conformado por Facundo Ernst de fisio, Alejandro Souza como entrenador y participando en torneos con Nacho Artía (sanducero), el cual es posible sea mi compañero para jugar en la Selección», subrayó.

MUNDIAL APLAZADO

Siguiendo los pasos de otros grandes eventos deportivos, el Mundial de Pádel no se jugará esta año. Así lo ha decidido la Federación Internacional de Pádel (FIP), que lo ha aplazado a 2021.

A través de un comunicado, la FIP ha hecho pública la dolorosa decisión de suspender la celebración del Campeonato Mundial de Padel. El torneo, que debía celebrarse en el mes de noviembre en Qatar, ha sido trasladado a 2021 por la pandemia del COVID-19.

La FIP lamenta «que el escenario de emergencia relacionado con COVID-19 aún no ha terminado en los territorios de muchos de nuestros miembros afiliados». Una situación que complica los viajes de un país a otro. A lo que hay que añadir las noticias poco alentadoras sobre la evolución de la situación a nivel global.

Tal y como hicieran el COI, la UEFA o la ITF con los JJOO, la Euro 2020 o la Copa Davis, respectivamente, la Junta de la FIP ha optado por la prudencia.

En base a ella, ha reprogramado el Campeonato Mundial para el 2021. Con la Federación de Qatar dispuesta a mantener su organización en fechas por concretar. Aunque la Federación matiza que espera que sea «lo antes posible».

Para la FIP es una asunto «doloroso». Debe renunciar a su evento más importante de 2020, clave para «mostrar la belleza de nuestro deporte y dar un paso más hacia la popularidad que el Pádel merece en todo el mundo».

En cualquier caso, «el aplazamiento es la mejor solución para garantizar un exitoso Mundial». Confiando en que todas las federaciones nacionales puedan poner en marcha de nuevo sus competiciones locales. Y que los equipos nacionales se puedan preparar para el evento.

Al mismo tiempo, la FIP mantiene su confianza en que durante 2021 podrá organizar todos los eventos planificados para el bienio 2020-2021