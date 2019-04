Pueblo Lavalleja (Por Yamandú Leal)

Finalmente se llegó a un acuerdo y el fútbol con todo su fervor. No se suspendió, jugándose en cancha de Talitas de Pueblo Sequeira, la última fecha del Apertura. También se jugó el «pico» del partido entre Valentín y San José, cuando restaban siete minutos para disputarse. Estaban 1 a 1 y el árbitro lo terminó porque la visibilidad era nula. El resultado no se modificó. Volviendo a lo acontecido en esa jornada de la cancha de Valentín, San José se llevó la peor parte porque fueron sancionados varios de sus jugadores. Aún no se tiene conocimiento a ciencia cierta con cuantos partidos no podrán actuar. Ellos son, Jorge Pintos, William López, Bruno Suárez y quien agredió al árbitro cuyo nombre no lo tenemos, el golero suplente Jorge Pereira y el Director Técnico, Raúl Lucas.

*************

Lo cierto es que Valentín ganó su primer título en la Liga Juan Antonio Lavalleja. la jornada estaba cargada de expectativa. los tres equipos en carrera para arrebatar el trofeo. Valentín enfrentaba a Huracán, cualquiera de los dos que ganara resultaría el campeón. Valentín empatando sería el mejor del Apertura porque tenía una ventaja. San José estaba fuera de la competencia. Valentin con 17 puntos, Huracán 15 y San José 14. Todo se centraba en el partido Huracán de Colonia Lavalleja y Valentín.

Con un excelente marco de público, rondando las 400 personas. Arbitró Andrés Caballero, 10 puntos su nivel.

VALENTÍN 1 HURACÁN 0

Valentín integró a Patrico Smidt, Federeico Pereira, Fernando González, Federico Silva, Andrés Campero, Leonardo González, Augusto Santana, Gabriel Campero, Enrique Rodríguez, Enzo Mesías y Romario Suárez. Director Técnico: De Vargas.

Huracán- Matías Rebollo, Edgardo Dávila, Cristian Alpuy, Adrián Silveira, Carlos Paz, Diego Alpuy, Joaquín Silveira, Gonzalo Medina, Sergio Alpuy, Sebastián Silveira. Director Técnico: Mariano Silva. Ayudante técnico: Ramón Aberto Leivas.

Al comienzo, Valentín más peligroso. Matías Rebollo la saca a medias y la defensa salva el trance. Los hermanos Campero comienzan a gravitar en Valentín. En 15′ Huracán aún no se ha mostrado. Valentín crece e insiste. Eficiente labor de Edgardo Dávila, Cristian Alpuy y el «Chucho» Sosa. Huracán replica con tres apariciones consecutivas. habrá una tarjeta amarilla para Gonzalo Medina y un remate en tiro libre de Joaquín Silveira pone a prueba a Smidt. Sobre los 25′ Valentín vuelve a ejercer presión, tocando y tocando con mayor peligrosidad.

Huracán ejerce una marca impecable. De contragolpe y una tarjeta roja para Augusto Santa en Valentín. A los 34′ penal favorable a Huracán, pero lo malogra Diego Alpuy. La bronca del jugador y la decepción de los hinchas.

Ya en el segundo tiempo tremendo disparo de Romario Suárez apenas desviado. El partido se torna apasionante. Un cabezazo de Gonzalo Medina en Huracán que pudo ser gol. Valentín que responde. Es un partido de alto voltaje. Atajada de Matías Rebollo. Se viene Valentín por la consagración. Hasta que llega el centro en bandeja y Campero mete de cabeza al gol, para enloquecer a su hinchada. Golazo para abrir el camino de la consagración y llevarse el Apertura. Huracán buscó el empate que no encontró. Valentín levantó una muralla defensiva, con Federico Pereira, Federico Silva y Fernando Gonzálkez. En Valentín sobresalieron los hermanos Campero, Federico Pereira, Romario Suárez, Leonardo González, Federico Silva, Enrique Rodríguez y el golero Smith.

En Huracán, Edgardo Dávila, Cristian Alpuy, Sosa y Silveira.

Valentín paseándose como campeón y llega el pitazo final de Caballero: es el merecido ganador.

El presidente de la Liga entregó los trofeos, tanto en la Primera como en la Reserva. Vuelta olímpica y grito de Valentín campeón.

El mejor jugador de la cancha: Federico Pereira, Leonardo González, Romario Suarez, Andrés Campero.

En Huracán: Edgardo Dávila y Eduardo Sosa.

***********

MEVIR 1 CENTENARIO 0

Un partido más que interesante, tanto celestes como verdes salieron con decisión a buscar el tanto de apertura. Gran despliegue de los delanteros. Auspicioso arranque de los dos. Los dos con sus oportunidades. En 20 de juego, pequeña supremacía del equipo de Rincón de Valentín. Mevir con muestras de seguridad. Sobresalen Jorge Correa, Richard Ramos y Nicolás Da Col. Un partido con toda la salsa. El centro de Francisco Mesías, peligrosa infracción, remate, rebote, capitaliza Amando Suárez y Jorge Tavárez para sacarla al corner. Mevir no se queda y es protagonista. Se fue el primer tiempo, donde faltó la emoción del gol. Ya en el minuto 10 del segundo tiempo, Mevir se anima y el peligroso Rafael Dávila incursiona, el golero le sale al cruce y se quedara con el balón. A los 30 minutos llegará el gol de Mevir, ante una falla garrafal de la defensa. Sergio Díaz da un paso de novela, para que Rafael definiera. Al reiniciarse Mevir agarra abierta su adversario y el remate del mismo Dávila se va desviado por arriba del travesaño. Ganó Mevir 1 a 0. El mejor de la cancha: Jorge Tavárez, Sergio Díaz, Dacol y Favale. En Centenario: Araújo, Santana, Silva y el golero Guillermo Centeno.,

**********

UNIÓN JUVENIL 1 SAN JOSÉ 1

San José arrancó mejor y Leonardo Pereira exigió a Alfredo Silva. Unión Juvenil se plantó muy bien. San José diezmnado en su plantel por las suspensiones, sobre todo sintiendo la ausencia de Jorge Pintos. Unión fue creciendo con jugadas rápidas y comenzó a complicar. En 15′ Rodrigo Silveira la manda al fondo de la red, después de antológica maniobra. San José intentó llegar, pero carente de profundidad. los dirigidos por Silva tiene a tres delanteros imparables y bien sincronizados: Rodrigo Silveira, Damián Silva y Carlos Armani. Unión Juvenil apostando al contragolpe, ante un rival sin brújula. San José tiene dos oportunidades, con remates de Leonardo Pereira, Ya en el segundo tiempo, Kévin Fontoura la saca de la raya ante el remate de Damián Silva. Unión Juvenil baja sus revoluciones y vemos a un San José decidido. El gol del empate llegará y Leonardo es quien la hunde en la red. El resultado final fue justo.

El mejor de la cancha: Rodrigo Silveira, Alfredo Silva y Damián Silva. En San José: Leonardo Pereira y Darwin Padilla.

*********

TALITAS 4 SANTA RITA 1

El arbitraje de Cardozo, sin errores. Talitas sale con todo y a los 8′ malogra un penal desde el remate de Nicolás Martínez, pero lo toma al rebote y manda la pelota contra las piolas. Santa Rita se adelantó y comienza a presionar y llegará la igualdad, también de penal, bien ejecutado por Emiliano Moreno. El partido se hace abierto, pero en los 25′ el verdugo será José Rodríguez, con fuerte disparo y la pelota al fondo de la red. 2 a 1.

En la recta final, Talitas ejerce marca hombre a hombre. Variantes en Talitas y a los 21′ lo liquida. había rematado Javier Portillo y el «Pepe» Martínez viendo que el arquero no pudo detener el esférico, aprovechó y la mando a la red. A los 22′ llegará el cuarto, con Martínez decidiendo. Roni Paz quiso llegar a la lotería.

El mejor de la cancha: «Pepe» Martínez y Javier Portillo.

En Santa Rita; Sebastián

Collazo.