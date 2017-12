También “desaparecieron” dos motos

Dos motos y valiosas herramientas fueron robadas en las últimas horas. En tanto dos individuos que habían ingresado a un comercio de la Avda Viana tras levantar una chapa del techo escaparon al ser descubiertos por el sereno, pero no sin llevarse prendas, relojes y varias jarras de vidrio.

ENTRARON POR EL TECHO TRAS LEVANTAR

UNA DE LAS CHAPAS

Personal policial concurrió a la esquina de Avenida Gobernador de Viana y Vilardebó, donde se habría producido un hurto en el interior de un local. Un masculino mayor de edad denunció que, en horas de la madrugada, sintió ruidos en el local, visualizando a dos individuos, uno de los cuales se encontraba sobre el techo, y el otro en el fondo, quienes al notar la presencia del sereno, se dieron a la fuga, constatándose que levantaron la chapa del techo, ingresando, hurtando prendas, varios relojes, varias jarras de vidrio, no llevándose dinero. Al lugar concurrió Personal de la Policía Científica. Investiga Seccional 2da.

HURTO EN OBRA

EN CONSTRUCCIÓN

Un masculino mayor de edad, denunció el hurto en una obra en construcción, dando cuenta que están realizando una construcción en Avenida Wilson Ferreira Aldunate pasando calle Juan H. Paiva, y a la hora 07:00 de ayer, al ingresar al trabajo, constataron que desde una pieza que dejan sin cerradura, faltaron los siguientes efectos: un alargue de 15 metros (cable negro); una pulidora de color gris y negro cuya marca no recuerda; un taladro de color amarillo, cuya marca tampoco recuerda; un alicate con mango de color verde; un destornillador tipo Phillips de color amarillo; un destornillador cabeza plana de color amarilla; una pinza de color amarilla y una mecha de copa de una pulgada. El perjuicio fue avaluado en $ 12.000. Investiga Seccional 3era.

DESDE EL BAÚL DE LA MOTO LE

ROBARON 5 MIL PESOS Y UNA CAMPERA

Una femenina mayor de edad denunció que, próximo a la hora 11:30 de ayer, dejó estacionada su motocicleta en un estacionamiento céntrico, y al regresar, una hora más tarde, constató que desde el baúl del birrodado, le hurtaron su cartera, la que contenía: documentos personales y una campera de lana de color negro; avaluando el perjuicio en la suma de $ 5.000. El birrodado no presentó daños. Investiga Seccional 1era.

ROBARON DOS MOTOS

Denunció un masculino mayor de edad que, a la hora 11:50, dejó su moto marca Yumbo Max 110, matrícula HIA 5978, de color negro, con dos espejos, con traba de fábrica y linga de seguridad, estacionada en calle Soca entre Brasil y 19 de Abril, manifestando que próximo a la hora 18:00, cuando regresó a ocuparla, se percató que la misma ya no se encontraba en el lugar. Investiga Seccional 1era.

También, un masculino mayor de edad denunció que en el día de ayer, próximo a la hora 11:15, dejó estacionada en calle Treinta y Tres Orientales y Guaviyú, su moto marca Honda, modelo Biz, matrícula HKK795, de color rojo, y a los quince minutos, al ir a ocuparla, constató su hurto. Avaluó el perjuicio en U$S 1.000. Investiga Seccional 3era.

OTRA VIDRIERA

COMERCIAL DAÑADA

Personal policial concurrió a calle Varela y Morquio, donde se habría producido la rotura de una vidriera perteneciente a un local comercial, haciéndose presente el propietario, quien radicó la denuncia del hecho. Al lugar concurrió la Policía Científica. Investiga Seccional 2da.