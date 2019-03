Copa Nacional Sub 17: Paysandú (2) – Salto (2)

Salto igualó a 2 anoche en Paysandú en el marco de la semifinal de ida de la Copa Nacional de Selecciones Sub 17.

La primera mitad arrancó con Salto llegando un par de veces en forma clara sobre el arco sanducero, en una de ellas a los 9’ Torres de cabeza marcó el gol tras un buen centro de Colobrado.

De penal a los 17’ empató la blanca con una buena definición Agüero, colocando la pelota lejos del golero Sánchez. Salto buscó en ofensiva pero le faltó estar más fino en la definición. Pérez a los 36’ con un potente remate de fuera del área convirtió el segundo gol para los sanduceros.

En el complemento Salto lo igualó a los 8’ tras una buena jugada iniciada por el recién ingresado Legnazzi, que habilitó a Colobrado que trepó al área y cedió la pelota a Sauto quien con un fuerte zurdazo puso el segundo gol salteño.

Los dos buscaron desnivelar pero sin resultado positivo, quedando la serie abierta para definirse en el Dickinson.

ASÍ PASÓ

Campo de Juego: Parque Artigas de Paysandú.

Árbitro: Claudio Sacias (Bien).

Asistentes: Susy Daer y Diego Saravia.

PAYSANDÚ (2): Federico Firpo, Giuliano Cortes (Federico Fernández), Enzo Aldao, Braian Presentado, Denis Cáceres, Bruno Díaz, Lucas Castillo, Alexander Aguilera, Matías Agüero (Sebastián Firpo), Aroon Pérez, Franco Martínez. DT: Juan Martín Parodi.

SALTO (2): Nicolás Sánchez, Jonathan Piegas, Diego González, Facundo Rodríguez, Ismael Ferreira, Santiago Sauto, Kevin Colobrado, Alan Aranda, Diego Machado (Renzo Legnazzi), Juan Errandonea (Santiago Duarte), Mateo Torres. DT: Wilson Cardozo.

Goles: 1T 9’ Mateo Torres (S), 17’ Matías Aguero de penal (P), 36’ Aroon Pérez (P). 2T 8’ Santiago Sauto (S).

Mejor jugador de la cancha: Alan Aranda.

Mejor jugador de Paysandú: Matías Agüero.

SUB 17: TACUAREMBÓ LE GANÓ 1 A 0 A FLORIDA

Por su parte en la otra semifinal copera en Sub 17 fue victoria de Tacuarembó de visita ante Florida por 1 a 0, la serie se definirá en el estadio Goyenola.