Juan Ramón Guarino (Presidente de la Liga Salteña de Fútbol)

La selección de Salto estará participando de la 16ª edición de la Copa Nacional de Selecciones, EL PUEBLO consultó al presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Juan Ramón Guarino sobre la postura de Salto y la decisión de los jugadores de jugar o no. Ayer pasado el mediodía una reunión clave en la sede de la Liga con los jugadores para tomar la decisión de jugar o no hacerlo, al final la mayoría se inclinó por hacerlo.

“Vamos a jugar, la mayoría de los jugadores firmó, algunos pocos no lo hicieron, el cuerpo técnico deberá buscar sus sustitutos en la lista de 40”, puntualizó Guarino.

“Nuestra intención es que el inicio de la Copa se postergue una semana, para reorganizar el fixture, pero es la OFI la que tiene que definir eso”, acotó Guarino.

JUGADORES SALTEÑOS: 14 POR EL SÍ Y 8 POR EL NO

Un total de 14 jugadores de la selección de Salto dieron el sí para participar en la Copa Nacional de Selecciones firmando la cesión de imagen.

En tanto que 8 jugadores salteños dijeron que no, ellos fueron: Alexander Píriz, George Dos Santos, Marcelo Menoni, Franco da Silva, Rafael Cereijo, Fabio Rondán y Darío Rondán.

JORGE NOBOA: RECOMPONER EL PLANTEL PARA JUGAR

Ahora el cuerpo técnico salteño encabezado por Jorge Noboa deberá resolver cómo suplanta a esos jugadores que decidieron no firmar y por ende OFI no los deja jugar la Copa. Deberá apelar a la lista de 40 ya elevada.

LIGA AGRARIA: NO JUEGA POR RAZONES ECONÓMICAS

Por su parte la dirigencia de la Liga de las Colonias Agrarias se decidió no jugar la Copa Nacional de Selecciones debido a que varios sponsors se bajaron en los últimos días y ello lleva a la imposibilidad de afrontar los costos de la participación.

Los dirigentes agrarios y el cuerpo técnico encabezado por Richard Usuca tenían la intención de formar parte del torneo pero como consecuencia del retiro de algunos sponsors fuertes no van a poder hacerlo.