La inevitable parálisis del fútbol. El fenómeno de un virus que fue agrietando consignas y desplomando fines. La resignación es lo que cuenta, porque no es posible enfrentarlo en una pulseada desigual.

El mes de abril se va apagando, con la Liga Salteña como tantas, a puertas cerradas y los calendarios simplemente «perchados».

Nada es posible en materia de proyección más o menos inmediata.

Se verá sin en mayo van surgiendo señales, con alguna que otra portera, abriéndose. En tanto, Ruben «Padilla» González, regula el sentido de reflexión.

Tiene las cosas claras.

**********

«Lo que somos parte del fútbol, sabemos que será un año duro, porque todo esto que nos pasa, impacta de hecho en aquellos sponsor o colaboradores que los clubes tenemos. Y el aspecto económico juega su propio partido.

De repente habrá que adaptarse a una nueva realidad, por lo menos en los primeros meses.

Pero además soy de los que pienso que en la Liga van a tener que establecer una entrada familiar o el fútbol será para unos pocos. Pregunto: de la gente que va a las canchas, ¿cuántos perdieron el laburo o están en el Seguro de Paro?.

Cuando pase esto que nos pasa, esas personas que en muchos casos son hinchas de equipos, ¿en qué condiciones económicas llegan al reinicio de la actividad?

El tema es que yo no pago la entrada. Como otros que tampoco pagan. Pero me pongo en el lugar de quien tiene que sacar de la billetera casi 400 pesos por domingo, si van dos integrantes de una familia. Por eso digo que en la Liga se tendrían que poner a tono con una situación que es nueva y nos ha removido a todos. Lo peor que nos puede pasar es que nos vayamos quedando sin clientela».