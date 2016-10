Inevitable: las prácticas en el gimnasio

Para el plantel superior de Salto Nuevo fue una semana compleja, por una razón especial: los vándalos azotaron su campo de juego y el robo de cables se perpetró. De hecho quedó imposibilitado el funcionamiento de la red lumínica. En función de ello, la decisión de Federico Suárez, Luis Alberto Sansberro y el prof. Francisco Carvallo, apuntó a trasladar las prácticas al gimnasio Bernasconi, que lógicamente limitó el plan, sobre todo a la hora de encarar fútbol.

Lo cierto es que al comprobarse la acción, la impotencia ganó a directivos, técnicos y jugadores, teniendo en cuenta no solo el costo que demanda la adquisición, sino la puesta a punto de todo el operativo para restituir el servicio de energía eléctrica en la cancha.

Mucho más allá de denunciarse el hecho, no es fácil la misión policial para recuperar lo hurtado, pero ocurre que además la necesidad es concreta: cuanto antes se genere una solución, tanto mejor.

Para los componentes del Cuerpo Técnico, “gracias a la cancha, son los resultados obtenidos. A este nivel estamos cada vez peor y perjudican a un plantel ilusionado”.

UN TEMA DE NUNCA ACABAR

Claramente se trata de una situación verificable en una gran mayoría de escenarios deportivos donde se juega fútbol. En un determinado momento, el Parque Carlos Ambrosoni fue blanco predilecto de los reos. De última por ejemplo, la cancha de Tigre en la mira y el alerta al 911 “frente a movimientos extraños en el interior del escenario”.

Frente a tanta ratería acumulada, hubo clubes que apelaron a serenos de ocasión o funcionarios de empresa de seguridad privada. El hecho es que para las instituciones tampoco es misión accesible afrontar estas erogaciones que suelen ser adicionales. A su vez, desde la Comisión Directiva de Salto Nuevo no faltaron las réplicas en una misma dirección, “porque llega un momento que dan ganas de largar todo y no seguir. No somos tantos para buscarle una solución a gastos no previstos y que surgen ahora en plena definición de campeonato”.