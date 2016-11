El lunes próximo en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, las variantes de la decisión. Todo con la mira puesta en la tercera fecha de esta segunda rueda en la «A», que sabe de un puntero exclusivo como Universitario y la segunda escala a manos de Ferro Carril.

La postergación de una fecha que estaba pactada en estos términos. Sábado: 19.30′- Ferro Carril vs Nacional y 21.45′- Gladiador vs Universitario. Domingo: 20.30′- Salto Nuevo vs Ceibal. En este último caso a esa hora, en función del juego entre Peñarol y Nacional.

En el próximo fin de semana, todo se modificará. Sin Sub 15 de Salto y Canelones y sin clásico. Por lo tanto, Salto Nuevo apostará a que se lo contemple en el fin: jugar su partido ante Ceibal el sábado a la noche. Si ello prospera, los dos restantes partidos el domingo.

En este caso, la chance abierta de variar los horarios, adelantando el momento de acción para Ferro Carril-Nacional y Universitario-Gladiador. Si la modificación se concreta, clave para que el orden del partido se asocie al sentido común: que Universitario y Gladiador jueguen en último término y sobre todo, después de Salto Nuevo-Ceibal. Tras la segunda fecha disputada, esta clasificación general para tener en cuenta: Universitario 6, Ferro Carril 4, Gladiador 3, Ceibal 2, Nacional 1 y Salto Nuevo 0.