¿Futura cancha de piso sintético para la Liga?

Acaso fue la decisión sustantiva de ayer a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, cuando se resolvió trasladar la doble jornada pactada para el sábado a la noche en el Parque Luis T. Merazzi, al domingo en el mismo escenario. Por lo tanto, todo el fútbol de la 5ª fecha del Campeonato Apertura en la “A” que lidera Universitario, se jugará en un solo día.

Hay que suponer que la gradual disminución de la temperatura, fue factor determinante. A su vez, Progreso y Ferro Carril fue conformado para mañana miércoles en el Parque Dickinson, partido pendiente de la cuarta fecha. Restará saber si desde el Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol se ratifican las ternas para cada uno de los juegos pactados, o caso contrario surgen variantes.

Es del caso repasar la fecha que se viene.

DOMINGO 20 DE MAYO

Parque Luis T. Merazzi.

Hora 13.30′- Universitario vs Nacional.

Hora 16.30′- Ferro Carril vs Salto Uruguay.

*********

Parque Ernesto Dickinson.

Hora 13.30′- Progreso vs River Plate.

Hora 16.00′- Ceibal vs Salto Nuevo.

**********

Cancha de Gladiador.

Hora 13.30′- Saladero vs Santa Rosa.

Hora 16.00′- Gladiador vs Tigre.

**********

MIÉRCOLES 16 DE MAYO

Parque Ernesto Dickinson.

Hora 20.30′- Progreso vs Ferro Carril.

(Partido pendiente de la 4ª fecha).

**********

LA “C” PIDIÓ POR ANÍBAL GONZÁLEZ

En tanto, el representante de la Divisional “C” en el Consejo Superior, planteó la interrogante: “ya que tenemos pocos jueces, Aníbal González puede ser habilitado para arbitrar en la divisional?” La respuesta fue negativa. Ocurre que en su momento fue rechazado y solo puede modificarse la resolución a la sesión siguiente del Consejo Superior. Por lo tanto, en el caso de Aníbal González, este año sin posibilidad de ser uno más en la plantilla de jueces.

“IR HASTA EL LÍMITE”

Breves minutos discurrieron para analizar lo inherente a la segunda suspensión consecutiva.

Preocupación por un fin de semana más sin fútbol. El presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, dejó en claro que para el futuro, “vamos a ir hasta el límite antes de suspender, para tratar de jugar”. Hay que recordar que la segunda suspensión fue decretada el viernes pasado, minutos antes de la hora 19. El objetivo de “no suspender más” y sí así fuera, a la siguiente calibrar la chance de jugar entre semana algún partido. En tanto se arribó a una conclusión: dos partidos en una misma cancha en días hábiles, es misión imposible, atentatoria contra una mejor asistencia.

¿UN PISO SINTÉTICO?

A partir de las complejidades que se le plantean a los clubes, en función de cancelación de fechas, desde la delegación de Ceibal, se planteó la interrogante: “Por qué no gestionar un préstamo para que en el futuro la Liga Salteña de Fútbol disponga de una cancha con piso sintético?” Se rescató el caso del Club Remeros, que convenio mediante, ha sabido de alcance de fines a ese nivel.

NACIONAL Y LOS 103 AÑOS

Desde Nacional a EL PUEBLO, esta referencia informativa para tener en cuenta: “este sábado 19 de mayo, en nuestra sede social vamos a festejar los 103 años. El costo del ticket es de $750. Hasta jueves hay tiempo de comprar. Se venden en la cantina y los directivos del club”. Los tricolores transitan por este martes 15 de mayo para el rescate.

Es el día de la fundación….y el sábado se juntan.