Los clubes campeones de OFI

Los 20 clubes que de la Divisional A celebraron una reunión en el Club Naútico, con Nelson Gutierrez en representación de Tenfield. De acuerdo a informaciones que se vienen planteando en esta dirección, para ésta temporada se invitará a los campeones de los departamentos de Rivera (Peñarol), Durazno (eliminatoria), Salto (Universitario), Tacuarembó (elminatoria), Río Negro (eliminatoria) y Artigas (San Eugenio) por lo que se pasará de 20 a 26 instituciones. Los campeones de las ligas capitales de Rivera, Salto y Artigas irían en forma directa, ya que no existiría voluntad en los sectores interiores de jugar una eliminatoria. Se resolvió por parte de los clubes y Tenfield que en el 2019 NO hayan descensos

RUMBO AL FUTURO

El proyecto es que en el 2021 bajen 18 y asciendan 18 , uno solo por departamento, donde obviamente debe instrumentarse una eliminatoria departamental. A la luz del nuevo sistema de disputa,m no es menos clave que consignar: no más vigencia de la divisional «B», la que supo en la temporada 2018 incluir al Ferro Carril entonces orientado por Richard Usuca. En esta temporada se competirá en la Divisional B con los ascensos correspondientes para el 2020, pero en el 2021 desaparece la divisional B y a posterior se instrumentará siempre por la vía de los campeones departamentales su participación en la Divisional A.

PARA QUE OFI RESUELVA

Una vez culminada esta reunión se resolvió pasar toda esta documentación al Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior para su aprobación o alguna sugerencia de modificación. Una de las ideas para el 2019 que presentó el Club Quilmes de Florida será de jugar el torneo de los 26, en 2 series de cinco clubes y 4 de cuatro instituciones.