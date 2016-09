HURTO CASA DE FAMILIA

Una mujer denunció que en horas de la madrugada se encontraba descansando en su finca y al levantarse notó que la puerta principal se encontraba abierta, constatando la falta de un estuche de cámara de fotos, el cual usaba como cartera, con documentos personales y la suma de $ 400 pesos uruguayos. Además de la falta de un celular marca Samsung Galaxy J1 dúo, color negro. Investiga Seccional 5ta.

MOTOCHORROS

Una víctima de delito denunció que sobre las siete y media de la tarde del lunes se bajó del ómnibus en la calle Maciel y Julio Delgado, dirigiéndose a su domicilio, donde siente que una persona le tiró de su cartera y al no poder sacársela la arrastró por la vereda, logrando su cometido y huyendo del lugar en una moto con otro ocupante que lo estaba esperando. En el interior de la misma había documentación personal, un celular marca Nokia de color negro modelo 206, y la suma de 500 pesos uruguayos. Investiga Seccional 5ta.

ROBOS DE MOTOS

Dos robos de motos se produjeron en las últimas horas cuando una mujer denunció que dejó estacionada a la hora 19:30 su moto Yumbo Max color rojo, matrícula HIA2445, en la calle Varela y 18 de Julio, regresando a la hora 20:15 constatando su falta.

Al tiempo que un sujeto dijo que dejó la moto frente a su domicilio con la traba de seguridad de fábrica, siendo una Yumbo Max 110, matrícula HIR 993 de color negro, constatando posteriormente el hurto de esta. Investiga Seccional 3ra.

PROCESAMIENTO

El 14 de setiembre el personal policial de la Seccional Cuarta concurrió hasta el barrio Artigas, para trasladar al Hospital Salto a una mujer que había sido agredida físicamente en el interior de su finca, por otra persona que era una conocida de esta.

Puesto en conocimiento del hecho el juez Penal, Dr. Rundie, del Juzgado de 4to. Turno dispuso: que se coordinara la inspección del médico forense para la persona lesionada, indagar en actas a las partes.

Tras esto fue averiguada la denunciada quien expresó que su contrincante había hecho comentarios y publicaciones sobre su persona en la red social Facebook, por lo que concurrió a su domicilio y la agredió físicamente con el fin de que no la moleste más.

Posteriormente la denunciante radicó otra denuncia debido a que esta continuaba amenazándola, transitando por el frente de su domicilio. Siendo emplazadas sin fecha. En el día de ayer luego de haber sido citadas las partes para la Sede Judicial y finalizadas las actuaciones, el Magistrado dispuso: el procesamiento sin prisión de la persona identificada con las iniciales S.D.C.A. Por la comisión de un delito de lesiones personales en calidad de autora, imponiéndole la obligación de presentarse en la seccional policial correspondiente a su domicilio dos veces por semana.

LEVE

Finalmente fueron de carácter leves las lesiones recibidas por un motonetista que chocara en las calles Brasil y 1ro.de Mayo. El siniestro fue protagonizado por una camioneta matrícula HAW914, conducida por una mujer mayor quien circulaba por calle 1ro. de Mayo al sur.

Pero al llegar al cruce con Brasil detiene la marcha y observa la circulación, al retomarla chocó contra la moto.

Por otra parte el birrodado conducido por un masculino mayor quien circulaba por calle Brasil al Este, al llegar a la intersección con calle 1ro. de Mayo fue colisionado por una camioneta que circulaba por esta última al sur. Resultando Politraumatizado con traumatismo de miembro inferior izquierdo, pasa a rayos x, por posible fractura.

PROCESADO

El lunes, fueron conducidos a la Sede Penal dos hombres y culminadas las actuaciones el Magistardo dispuso: el procesamiento sin prisión de la persona de iniciales E.R.N. por un delito de lesiones personales agravadas, imponiéndole como medida sustitutiva su presentación ante la autoridad policial correspondiente a su domicilio a razón de dos veces por semana por 60 días.

POR ROBO

Continuando con las averiguaciones de varios hechos de hurto, la Policía procedió a la detención de un sujeto de iniciales L.E.M.M, quien sería vecino de la finca donde se efectuó el hurto y no estaría ajeno a los hechos.

El mismo fue averiguado por la Policía y expresó haber visto a los autores conocidos de este quienes le dieron para vender el televisor y por la venta la suma de 100 pesos uruguayos, retirándose del lugar los mismos con los demás objetos hurtados.

Prosiguiendo con las investigaciones, el lunes la Policía divisa que en calle Boycuá, entre Solari y Lavalleja, había tres sujetos en una casa abandonada, en actitudes sospechosas, identificando a los mismos, donde uno de ellos era el autor del robo procediendo a su detención.

A su vez el primer detenido no estaría ajeno al hurto del tejido perimetral del CAIF en barrio Salto Nuevo Sur, expresando ser el autor del hecho. En cuanto al segundo detenido se lo averiguó referente al hurto de herramientas desde el interior de un taller en calle Larrañaga al 1100, confesando su autoría en los dos hurtos. Siendo conducidos en el día de ayer los detenidos el Magistrado Actuante dispuso: el procesamiento sin Prisión de L.E.M.M. autor de dos delitos de hurto especialmente agravado, el de B.E.I.P. como autor de dos delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado y de R.D.DS. como autor responsable de un delito de receptación, imponiéndoles como medidas sustitutiva a la prisión, su presentación ante esta seccional, tres veces por semana en días consecutivos por un plazo 60 días.