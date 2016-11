Una víctima más se suma a la lista de arrebatos producto del accionar de los motochorros; en tanto que, varios hurtos tuvieron lugar en la pasada jornada, no observándose una merma en dicha gráfica delictiva.

HURTO A TRANSEÚNTE

Una mujer que próximo al mediodía de la pasada jornada caminaba por calle Rivera, denunció que, al llegar a la intersección con Morquio, fue sorprendida por dos masculinos que circulaban en moto, bajándose el acompañante, arrebatándole su cartera, la que contenía la suma de $ 900; un celular marca Blu; una cajita con seis alhajas; juego de llaves y documentos varios, dándose inmediatamente ambos a la fuga en dicho birrodado. Investiga Seccional 2da.

HURTO EN EL INTERIOR

DE UN PREDIO

Se denunció que en el día de ayer, en horas de la madrugada, se escucharon ruidos fuera del domicilio de la denunciante, la cual al salir a ver de qué se trataba, divisó a un hombre conocido, notando posteriormente la falta de un vaquero de jean de color celeste, talle 46 de dama. Investiga Seccional 2da.

LE FALTÓ UNA OLLA

DE HIERRO

En horas de la noche del jueves, una mujer escuchó ruidos en su finca, constatando la falta de una olla de hierro pintada, de color verde, por lo cual efectuó la correspondiente denuncia. Investiga Seccional 2da.

CALZADOS, UNA

HIDROLAVADORA

Y UNA GARRAFA

Personas extrañas ingresaron al predio de una finca de la Zona Este de la ciudad, y desde la galería del fondo, hurtaron una hidrolavadora; dos pares de championes marca Skechers de color azul; un par de crocs de color verde y una garrafa de 13 kilos. Una mujer realizó la denuncia del hecho, investigándolo, Seccional 2da.

HURTO EN CASA DE

FAMILIA EN BARRIO

CONSTITUCIÓN

Un vaquero de dama; un par de championes marca Pony de color rojo; una tijera de podar; una pala de dientes; y un casco negro con visera, fueron hurtados en la mañana de ayer, desde una finca de barrio Constitución. Investiga Seccional 3ra.

SE LLEVARON ROPA

Y UNA GARRAFA DE

13 KILOS

Desde el patio de una finca ubicada en barrio Villa España, hurtaron en la mañana de ayer, una garrafa de 13 kilos; un vaquero de color negro; un vaquero de jean; un buzo joggin de color verde y negro y ropas varias. Efectuada la denuncia, investiga Seccional 5ta.

HURTO DE VEHÍCULOS

Seccional 1era. investiga el hurto de tres birrodados, ocurridos en la pasada jornada; uno, en la intersección de calles Rincón y Rivera, tratándose de una motocicleta marca Yumbo Max 110cc, de color negra, matrícula HKK 454, la cual fue estacionada allí próximo a la hora 06:50; cinco minutos más tarde, le comunicaron a la denunciante que, un individuo le estaba forzando el birrodado, constatando la falta del mismo; otro, denunciado por una mujer la que manifestó que, desde calle Juan Carlos Gómez y Cervantes, le hurtaron a su hija adolescente, una moto marca Vital, de color gris, matrícula HIA 2799, motor AD1P52FMHG0053611, chasis LKXXCHL24G0013236; en tanto que el tercer caso, tuvo lugar en calle José Pedro Varela entre Juan Carlos Gómez y Florencio Sánchez, siendo un birrodado marca Vital, de color azul, matrícula HKQ 272, motor:

1P52FMH0B600778, chasis LSRXCJLC1BA169891.

LE ROBARON UN

SURTIDO DE

MERCADERÍA DEL

CAMIÓN

En la tarde de ayer, un hombre dejó estacionado su camión frente a un local en Diagonal Centenario y al ir a ocuparlo momentos más tarde, constató que le hurtaron tres cajas que contenían: azúcar, yerba, aceite, arroz, jabón, etc, no recordando con exactitud la cantidad de productos. Investiga Seccional 2da.