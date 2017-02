El fin de semana comenzó con varios hurtos, los delincuentes no se amilanaron ante obstáculos como rejas, puertas o ventanas.

PUDIERON ENTRAR

AL CORTAR UNA VARILLA DE LA

REJA DE LA VENTANA

La denuncia expresó que, alrededor de las 20:10 horas del viernes, se retiró de su domicilio en calle Chile al 2500, quedando la misma sin moradores, y al regresar, observó que personas extrañas habían cortado una varilla de la reja de la ventana lateral ingresando a la finca, hurtándole un par de championes de fútbol marca Nike, un cuchillo; $ 1.000 y ropas varias.

Investiga Seccional 5ta.

DAÑARON UNA

PUERTA Y SE LLEVARON U$S 1.500

Un hombre se ausentó de su domicilio en calle Andrés Latorre al 1200, dejando el mismo sin moradores, y al regresar, observó que mediante la rotura de una de las puertas, ingresaron dejando un dormitorio en completo desorden, hurtándole de una cómoda, la suma de U$S 1.500.

Investiga Seccional 1ra.

LA EMPUJARON Y

ARREBATARON

LA CARTERA

Próximo a la hora 20:30, una mujer caminaba por calle Bilbao y Agraciada, cuando de forma imprevista dos masculinos que circulaban en moto se detuvieron, la empujaron y arrebataron su cartera, la cual contenía un monedero, llaves y documentos varios. Asistida en el CAM, le diagnosticaron: “Escoriaciones en antebrazo izquierdo”.

Investiga Seccional 2da.

HURTO DE

VEHÍCULOS

Dejó la moto Winner Orion 110, matrícula HXC 152, estacionada en Avenida Catalina Harriague de Castaños al 1000, y al ir a ocuparla, la misma no se encontraba más.

Investiga Seccional 3ra

ABIGEATO

DE ANIMALES

En la zona de Parada Viña, una mujer notó al darle de comer a los animales, la falta de una vaca Charolay cruza con Yersey, la cual se encontraba preñada, recorriendo el campo en procura de la misma, encontrándola carneada, y el esqueleto cabeza, vísceras, patas y el cuero.

Investiga Seccional 6ta.

CICLISTA

ACCIDENTADO

Un hombre circulaba en la bicicleta GT por Avenida Barbieri, y al encontrarse entre las calles Julio Delgado y Zorrilla, perdió el dominio del birrodado, cayendo al pavimento.

Asistido en el CAM, se le diagnosticó: “politraumatizado leve”. Intervino Brigada de Tránsito.