Buenos Aires, 13 jun (EFE).- Varios sindicatos de Argentina realizarán este jueves un paro para reclamar mejoras salariales y protestar contra la política económica del Gobierno de Mauricio Macri, que se prepara para una huelga general convocada por la mayor central obrera del país para el próximo día 25. Una de las dos alas en las que está dividida la Central de los Trabajadores de Argentina -CTA, central obrera con gran peso entre los gremios de trabajadores estatales- y el poderoso sindicato de los camioneros serán los protagonistas de la jornada de protesta convocada para mañana en todo el país. A ellos se sumarán sindicatos de docentes de la provincia de Buenos Aires -en huelga desde hoy y hasta el viernes- y de vendedores de periódicos, entre otros. El secretario general de la Federación Nacional de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, aseguró hoy en rueda de prensa que este jueves “no habrá cortes de ruta ni piquetes” como parte del reclamo de su gremio de un alza salarial del 27 %. Por su parte, el sindicato de los vendedores de periódicos, gremios de profesores y la CTA de los Trabajadores, además de ir al paro, se movilizarán este jueves a la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino. La jornada de protesta también cuenta con la adhesión de gremios como el de los trabajadores del metro de la capital argentina y de movimientos sociales. Las demandas no sólo alcanzan a la recomposición de los salarios -afectados por la alta inflación-, sino a otras cuestiones de política económica, como los fuertes aumentos de tarifas de servicios públicos y el multimillonario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado recientemente por el Gobierno de Macri y que incluye metas de ajuste fiscal. “Hoy más que nunca debemos ganar las calles en unidad contra el ajuste, el tarifazo y el FMI, por paritarias sin techo y para terminar con los despidos”, dijo en un comunicado la filial capitalina de la Asociación de Trabajadores del Estado. Ante la huelga y la movilización de mañana, el ministro de Trabajo argentino, Jorge Triaca, advirtió hoy que, en el caso de la protesta de los camioneros, el sindicato será sancionado por realizar un paro en medio de una negociación y mientras rige una conciliación obligatoria. El ministro también cuestionó la huelga nacional convocada para el próximo día 25 por la Confederación General del Trabajo (CGT, la mayor central obrera del país), medida de fuerza que contará con la adhesión de la CTA Autónoma y del gremio que conduce Moyano. “Hay posturas enmarcadas en lo político. No están de acuerdo entre ellos, pero los unifica el conflicto con el Gobierno. (…) Esos paros no sirven para nada”, aseveró Triaca en declaraciones a la emisora Radio 2. EFE