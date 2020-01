Montevideo, 11 ene (EFE).-

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, aseguró este sábado que la derrota sufrida por la coalición de izquierdas que gobierna el país desde 2005, el Frente Amplio (FA), se debe a «múltiples factores» que habrá que analizar «con atención».

Dichas palabras fueron recogidas por la prensa local en Punta del Este, epicentro de la actividad social en el verano del país suramericano, hasta donde llegó el mandatario para salir de pesca en una lancha de la Armada Nacional por segundo fin de semana consecutivo.

Vázquez opinó, además, sobre la actitud que su fuerza política debe tener durante el Gobierno que encabezará Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN), quien asumirá el próximo 1 de marzo.

»El Frente Amplio tiene que trabajar con seriedad y responsabilidad apoyando lo que beneficie a la gente, a las grandes mayorías nacionales y defender las conquistas logradas y cuando no estemos de acuerdo decir por qué y tener propuestas alternativas», subrayó.

Asimismo, el presidente apuntó que, una vez terminado su mandato, no aceptará presidir al FA porque esa actividad «exige un estado físico que es para una persona más joven», por lo que él optará por ir a los comité de base, lugares donde se reúnen los militantes, para intentar transmitir su «experiencia».

Por otra parte, Vázquez habló sobre la decisión del Gobierno de Argentina, encabezado por Alberto Fernández, de poner un impuesto a las compres que hagan los turistas en el exterior. »Creo que no debería existir», puntualizó el presidente uruguayo.

De acuerdo con esto, agregó que miembros del Ministerio de Turismo ya se reunieron con autoridades del vecino país, que se comprometieron a revisar la situación en seis meses.

Finalmente, Vázquez volvió a hablar sobre su salud y reiteró que se siente bien luego de que en 2019 le detectaran un cáncer en el pulmón.

»Yo me siento bien, estoy bien, los tratamientos que me han hecho fueron muy efectivos», concluyó.