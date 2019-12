Montevideo, 23 dic (EFE).- El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, reconoció este lunes sentirse «bien» en su primera rueda de prensa tras la confirmación, el pasado 13 de diciembre, de que estaba curado del cáncer de pulmón que padecía.

«Me siento bien, con fuerzas y ganas para seguir adelante», declaró el mandatario durante su comparecencia en la residencia presidencial en Montevideo, si bien confesó que sufre «algunos problemas vinculados al propio tratamiento».

«Los tratamientos médicos, en general, no son gratuitos», indicó Vázquez desde su experiencia como médico oncólogo, en alusión a las secuelas -que no especificó- dejadas por el cáncer de pulmón que le fue detectado en agosto pasado.

Vázquez no quiso ampliar detalles y pidió a los periodistas que preguntasen a sus médicos para «toda la información exacta».

El mandatario, que el 1 de marzo de 2020 entregará la banda presidencial a Luis Lacalle Pou, ganador de las elecciones en noviembre pasado, ofreció esta comparecencia para explicar dos proyectos de ley que ha presentado al que será su sucesor para su posible tramitación en el período 2020-2025.

Uno de ellos se refiere a la construcción de una represa en el arroyo Casupá (centro-sur de Uruguay) y el tratamiento de los lodos residuales en el río Santa Lucía, del que es afluente el mencionado arroyo, lo que supondría una inversión de 150 millones de dólares, entre ambos aspectos.

El mandatario explicó que, durante su mandato, se invirtieron 32 millones de dólares «para mejorar la situación de la industria» que causaba contaminación en dicho río.

El otro alude al Fondo Nacional de Recursos (FNR), institución pública que se nutre de las aportaciones estatales, cuya misión es financiar tratamientos con medicamentos de alta especialización, y que el mandatario denominó «herramienta solidaria».

«Hay que entender que esta herramienta es muy necesaria para atender patologías que pueden ser definitivamente curadas con procedimientos que a veces son caros y que el sistema de salud o el propio enfermo no puede pagar», comentó Vázquez.

No obstante, el presidente alegó que una alta demanda de estos tratamientos conllevaría problemas de financiación y, por ello, el proyecto de ley propone que «no van a ser contempladas» ciertos medicamentos o vacunas.

Estos serán los que «no se encuentren en los programas integrales de salud o en el catálogo de prestaciones o aprobados por Salud Pública», y que hoy los pacientes reclaman al FNR por vía judicial. Vázquez confirmó que estos proyectos de ley fueron presentados al presidente electo, quien respondió «que los iba a estudiar» y no confirmó si serían incluidos en la Ley de Urgente Consideración que estudia presentar cuando comience su mandato. Tabaré Vázquez, primer presidente de izquierda de Uruguay, que ganó en 2004 sus primeras elecciones para el mandato 2005-2010, explicó que la transición entre gobiernos se está «cumpliendo en la normalidad, como se esperaba que pudiera suceder».