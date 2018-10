Montevideo, 29 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, saludó y reconoció hoy al ultraderechista Jair Bolsonaro, que será presidente de Brasil a partir del 1 de enero de 2019, por su victoria este domingo en la segunda vuelta electoral ante el progresista Fernando Haddad.

«Quiero expresar, en nombre del Gobierno Nacional y en el mío propio, el reconocimiento y el saludo al señor presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro», dijo el mandatario de izquierdas en una rueda de prensa.

Asimismo, el presidente resaltó el deseo que tiene su Gobierno de seguir manteniendo y profundizando las «excelentes relaciones comerciales, políticas y sociales de convivencia en la frontera».

«Expresar nuestra disposición a mantener los caminos de diálogo, de encuentro y de entendimiento para avanzar en una mejor, si es posible, relación entre nuestros países», apostilló el también oncólogo.

Con respecto a cómo podrá afectar la victoria de Bolsonaro en el Mercosur, Vázquez dijo que se tendrá que esperar a ver cómo el nuevo Gobierno brasileño actuará.

«Qué actitud va a tener (el nuevo Gobierno brasileño) hacia el Mercosur, yo en este momento no me atrevo a hacer futurismos con ese tema, porque es un tema tremendamente importante para todos los países que integramos el Mercosur», anotó.

Vázquez anunció también que llamará al presidente electo para «saludarlo y felicitarlo» y que tal vez vaya el 1 de enero de 2019 a la asunción de mando de Bolsonaro.

Sobre por qué no felicitó a Bolsonaro inmediatamente después de su victoria, el presidente de Uruguay dijo que era más «serio y formal» hacerlo después del Consejo de Ministros de hoy en una conferencia de prensa.

«Era muy fácil hacer un tuit o publicar en la página web de Presidencia lo que acabo de decir, pero entendimos que le daba más formalidad y más seriedad al tema que lo hiciéramos como lo acabamos de hacer», señaló.

EFE