Edil Carmen Ortiz – Partido Colorado – Lista 7.

La Edil de la Lista 7 del Partido Colorado, Carmen Ortiz, expuso en la Junta Departamental en la Media Hora Previa, sobre la situación de desempleo en nuestro departamento y la triste realidad de personas revolviendo la basura para comer.

Exposición

Mirando la situación de nuestro departamento, tomé este tema como muy grave. Me preocupa el alto porcentaje de desocupación. Hace mucho tiempo la parte zafral viene en baja, con la empresa más grande de Salto, Citrícola Salteña, que brinda trabajo a más de 2000 familias. Con los problemas climáticos que destruyen a los agricultores y productores, aquí predominaba trabajo en este rubro. Salto siempre se destacó en el trabajo zafral, por ser una ciudad citrícola.

Tenemos una Universidad, la ex Regional Norte, para preparar a nuestros jóvenes, pero, estos terminan sus estudios y no tienen dónde desarrollar sus estudios. Las pocas que, no hacen llamado a concurso, sólo toman a los que son quienes e hijos de quienes. Si recorremos el micro centro, nuestra calle principal, calle Uruguay, está decorada de carteles que dicen “liquidación por cierre”.

Vemos gente comiendo de la basura, los contenedores desbordan, ellos revuelven y seleccionan comida. Son personas de todas las edades, adolescentes, mujeres, niños y ancianos.

Acá sin duda necesitamos un cambio urgente.

Estamos en otoño, pronto comenzará el invierno y pienso en todas estas personas que no tienen trabajo, que no tiene para darle de comer a sus hijos. Gente que duerme en las calles, en las puertas de las iglesias, en algún banco de plaza y en distintos lugares, estos son más de 50.

Recuerdo una de las principales promesas del gobierno actual, dónde dijeron que iba a realizar un comedor público que hasta el día de hoy, no existe.

Por todas estas situaciones mencionadas, exijo a todas las autoridades responsables de cada área que cumplan con lo prometido.

Por tal motivo, solicito: que se realice el comedor público lo antes posible; que se abran los refugios para personas en situación de calle; que se abra el refugio para víctimas de violencia doméstica.

Esto ya lo hemos reclamado en otras ocasiones. No queremos más promesas. Devolvamos la dignidad a estas personas que por diferentes razones están en situación de calle. ¡La gente necesita comer ya, la gente necesita un refugio ya!